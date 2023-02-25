Украина заручилась поддержкой первой страны Латинской Америки в создании спецтрибунала для России – Кулеба

Гватемала войдет в Основную группу по созданию Специального трибунала по преступлениям агрессии против Украины. Это первая страна Латинской Америки, которая приняла такое решение.

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Об этом 25 февраля сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. На своей странице в Twitter он рассказал, что встретился с главой МИД Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресом в Нью-Йорке (США).

Кулеба назвал Гватемалу верным другом нашего государства. "Мы обсудили совместные усилия по привлечению России к ответственности, в том числе за преступление агрессии", – написал дипломат и поделился фотографиями рукопожатия с коллегой, а также снимком представителей стран во время переговоров.

Напомним, что глава украинского внешнеполитического ведомства находится в Нью-Йорке, потому что 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ, там проходило заседание Совета Безопасности ООН.

А 23 февраля в Генеральной Ассамблеи ООН 141 страна из 193 поддержала "формулу мира", предложенную президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 19 января сначала Европарламент принял, а впоследствии и Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства России, в том числе президента Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

– Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко уверен, что российскому диктатору не удастся избежать наказания за многочисленные преступления против человечности, совершенные его армией. Ввиду экстраординарности ситуации, трибунал, занимающийся этим вопросом, может быть создан довольно быстро, предположил бывший чиновник.

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