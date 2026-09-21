"Тратит миллиарды": Сикорский рассказал, как Россия пытается настроить поляков против Запада и Украины. Видео

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия тратит миллиарды на дезинформацию, чтобы настроить поляков против Запада и Украины. По его словам, перед Польшей стоит выбор между поддержкой тех, кто борется с агрессором, и сотрудничеством с Россией.

Видео дня

Сикорский также подчеркнул, что Украина является союзником Польши в сдерживании России как можно дальше от польских границ. Об этом он заявил в телеэфире.

Россия тратит миллиарды на дезинформацию

Сикорский заявил, что Россия тратит миллиарды на дезинформацию, пытаясь настроить поляков против Запада и Украины.

По словам польского министра, когда на польскую землю падают бомбы и звучат сирены, перед гражданами встает выбор: поддержать тех, кто борется с агрессором, или сотрудничать с Россией.

"Когда бомбы падают на польскую землю и звучат сирены, есть два варианта. Быть патриотом, который встает на сторону тех, кто борется с агрессором, или сотрудничать с Россией", – заявил Сикорский.

Украина помогает держать Путина подальше от Польши

Польский министр также задал вопрос о том, хотят ли поляки видеть российские танки у своей границы.

"Вопрос для поляков заключается в том, хотим ли мы видеть танки Путина в Дорогуске и Медике на нашей собственной границе, или же предпочли бы, чтобы они остались на Донбассе", – сказал он.

Сикорский подчеркнул, что для Польши важно, чтобы российские войска оставались как можно дальше от её границ.

"Чем дальше от наших границ, тем лучше. Украина – наш функциональный союзник в том, чтобы держать Путина подальше от них", – заявил глава польского МИД.

Напомним, ранее Сикорский заявил, что Польша не намерена искать конфликта с Россией, но должна готовиться к дальнейшим инцидентам и демонстрировать поддержку Украине. Он анонсировал крупный пакет военной помощи для Киева, который станет крупнейшим из подготовленных страной.

Как писал OBOZ.UA, во время конференции YES в Киеве Сикорский говорил о значительном преимуществе Польши и её союзников над Россией в воздухе. По его словам, если Украине понадобилось шесть месяцев, чтобы вывести из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, союзники могли бы сделать это за шесть недель, а затем уничтожить остальные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!