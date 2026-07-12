"Трансформация Сил обороны должна продолжаться": Зеленский заслушал доклад Федорова

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы Министерства обороны Украины Михаила Федорова. Стороны обсудили результаты выполнения задач в сфере обороны, а также предстоящие организационные изменения.

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Особое внимание было уделено решениям и договоренностям с международными партнерами, призванным укрепить обороноспособность и устойчивость Украины; среди ключевых – усиление ПВО. Подробности украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Доклад Михаила Федорова. Обсудили, что именно уже реализовано в сфере обороны из поставленных задач и какие дополнительные организационные изменения, решения и договоренности с партнерами могут укрепить Украину", – написал Зеленский.

Президент обозначил главные задачи обороны

По словам главы государства, одним из ключевых приоритетов остается укрепление противовоздушной обороны, прежде всего для более эффективной защиты украинских городов и общин от постоянных атак вражеских беспилотников различных типов.

В то же время Зеленский подчеркнул, что необходимо продолжать реформирование процессов в Силах обороны Украины, чтобы укреплять мотивацию военнослужащих и обеспечивать боевые бригады достаточным количеством личного состава.

"Все мы понимаем стоящие перед нами вызовы. Важно, чтобы необходимое лидерство в сфере обороны сработало. Благодарен за технологическую работу и соответствующие инновации, которые уже были реализованы. Слава Украине!" – подытожил президент.

Напомним, в начале июля Украина обратилась почти к 40 государствам-партнерам с просьбой уже в этом месяце передать ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot из имеющихся запасов. В Министерстве обороны отмечают, что именно дефицит антибаллистических ракет остается главным препятствием для эффективной защиты украинских городов от ударов врага.

Как писал OBOZ.UA, ранее Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров и предложил действующему премьер-министру Юлии Свириденко перейти со своей должности на новое важное направление работы с ключевым партнером Украины. Формально Свириденко пока остается главой правительства, а кадровые замены еще предстоит провести с участием парламента.

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