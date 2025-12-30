Италия предоставит новый пакет помощи для Украины: на что потратят деньги

Италия приняла решение о дальнейшей военной поддержке Украины в 2026 году. Обсуждение этого вопроса вызвало политическую дискуссию внутри страны, ведь правая пророссийская партия "Лига" выступала против.

Несмотря на недовольство отдельных политиков, в понедельник, 29 декабря, правительство премьер-министра Джорджии Мелони одобрило соответствующий указ. Об этом пишет ANSA.

Это уже 11-е продление итальянской помощи для нашей страны. "Мелони заявила, что Италия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – заявили журналисты.

Лидер "Лиги" Маттео Сальвини (он занимает должность вице-премьер-министра) утверждал, что направление дополнительной помощи якобы подпитает коррупцию и не поможет прекратить войну. Критики обвинили его в продвижении путинских нарративов.

Как именно Рим будет помогать Киеву?

Как передает Reuters, новый указ похож на законопроекты, принятые Италией в течение последних трех лет полномасштабной российско-украинской войны. В документе говорится о том, что Рим передаст украинцам военную технику, материалы и оборудование.

Однако, в отличие от текста 2025 года, новый указ предусматривает, что приоритет будет отдан логистическим и медицинским товарам для гражданского использования, а также оборудованию, необходимому для защиты от ракетных, беспилотных обстрелов и кибератак.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, возглавляющий коалиционную партию "Вперед, Италия", приветствовал законопроект, который должен быть одобрен парламентом в течение двух месяцев.

"Это абсолютно сбалансированный указ, как и предыдущие. Италия будет продолжать поддерживать Украину военно, экономически, финансово и политически", – сказал он.

С 2022 года Италия направила Украине уже 12 пакетов военной помощи. Официально власти никогда не раскрывали, что конкретно передают Силам обороны, ссылаясь на засекреченность этих данных.

Как писал OBOZ.UA, генерал Лучано Портолано, начальник Генерального штаба обороны Италии, недавно сообщил, что его страна предоставила Украине военной помощи на сумму более 3 миллиардов евро.

