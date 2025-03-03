Трамп открыт для возобновления переговоров с Зеленским: в Белом доме назвали условие

Президент США Дональд Трамп открыт для возобновления переговоров с Владимиром Зеленским, в том числе и о соглашении о полезных ископаемых. Однако в Белом доме подчеркнули, что это возможно только при определенном условии – украинский лидер должен изменить свою позицию.

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Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News. По его словам, на сегодня Зеленский не готов к переговорам о мире, но время не на его стороне.

Представитель Трампа подчеркнул, что Украине нужно начать мирные переговоры, поскольку терпение американцев не безлимитно, а "кошельки" – "не безграничны".

Издание ABC News со ссылкой на источники сообщило, что 3 марта Трамп планировал обсудить вопросы по Украине с советниками по национальной безопасности, среди них:

советник по национальной безопасности Майк Уолтц,

государственный секретарь Марко Рубио,

министр обороны Пит Хегсет

Планировалось, что должностные лица обсудят следующие шаги после событий в Вашингтоне 28 февраля, когда Зеленский, Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс поспорили на камеры, а украинский лидер досрочно покинул Белый дом, не подписав соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых.

В свою очередь, Зеленский заявил, что встретится с Трампом, если речь пойдет о "решении реальных проблем". В то же время Украина готова принять соглашение о полезных ископаемых, которое не удалось подписать на прошлой неделе из-за спора в Овальном кабинете.

После событий в Белом доме Зеленский дал интервью Fox News, где заявил, что не считает нужным извиняться перед американским президентом. Однако украинский лидер сожалеет о случившемся, он утверждает, что Трампу нужно "понять позицию украинцев".

Многие профессиональные дипломаты трактовали жесткие нападки Трампа и его соратников на украинского лидера как специально устроенную американской стороной ловушку и "политическое ограбление". Целью скандала была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует дальше.

Издание Bild также предположило, что скандал между Трампом и Зеленским был преднамеренно спровоцирован администрацией президента США для публичного унижения президента Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, США начали масштабную информационную кампанию по дискредитации Украины и ее президента. Недавно окружение Дональда Трампа начало активно критиковать Зеленского, а также призывать к его замене более удобным лидером, который будет согласен договориться с Россией об окончании войны и отдать часть территории Украины. Это произошло на фоне саммита европейских лидеров в Лондоне, где обсуждаются важные международные вопросы, в том числе и война в Украине.

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