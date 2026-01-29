Морозы до 27 градусов: на Украину надвигается сильное похолодание, названы даты

В пятницу, 30 января в Украине начнется сильное похолодание. В начале февраля на украинскую территорию погода принесет низкие температурные показатели в более -20 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В ГСЧС Украины также сделали предупреждение из-за сильного похолодания.

В Украине стартуют холода

По данным синоптиков, 30 января в северо-западных и северных областях местами небольшой снег, снижение температуры до -7...-12 градусов мороза, на юге и юго-востоке страны дожди при температуре +1...-8 градусов.

На остальной территории мокрый снег и дождь, в центральных и в Харьковской областях гололед и налипание мокрого снега, температура 0..-5 градусов мороза (на Закарпатье без существенных осадков, температура в течение суток от -1 мороза до +4 тепла). На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, гололедица; ночью и утром в большинстве южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами туман. Ветер северо-восточный, на востоке и юго-востоке – юго-восточный, 7-12 м/с, на северо-востоке днем местами порывы 15-20 м/с.

В субботу, 31 января ожидается снижение температуры: в большинстве западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях ночью -12...-17 градусов мороза, на севере страны местами -20, днем -8...-13 градусов мороза, на остальной территории в течение суток -5...-10 градусов мороза, на Закарпатье, Приазовье, Луганщине и в Крыму от +2 градусов тепла до -5 мороза .

Кроме севера и запада, будет выпадать снег, на юге и юго-востоке страны с дождем. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с.

А в воскресенье, 01 февраля продолжится дальнейшее снижение температуры: ночью -15...-20 градусов, местами на севере страны -21...-26 градусов мороза, днем -11...-16 градусов мороза; на юге страны, в Донецкой и Луганской областях ночью -8...-13, днем -3...-8 мороза. В Крыму и на Закарпатье ночью -1...-6 мороза, днем около 0. Без осадков, лишь в юго-восточной части ночью небольшой снег. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

ГСЧС предупреждает

В ГСЧС предупреждают, что местами мороз достигнет -30 градусов. В то же время 4– 5 февраля ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада страны.

"Кроме того, 29 января до конца дня в столице и Киевской области сохранится туман с видимостью 200–500 м. Объявлен І уровень опасности (желтый). Водители и пешеходы – будьте внимательны и осторожны", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

