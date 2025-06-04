'Трамп заинтересован в завершении войны': посол США при НАТО объяснил позицию Белого дома по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заинтересован в завершении войны России против Украины. Однако он не видит пространства для военного решения, поэтому делает ставку прежде всего на дипломатическое решение конфликта.

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Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. По его словам, в Вашингтоне пока не принято окончательных решений относительно будущих объемов военной помощи Украине.

"Соединенные Штаты остаются сосредоточенными на сохранении возможностей президента Трампа для прекращения военных действий (в Украине. – Ред.). Поэтому никаких решений относительно будущей помощи (в Украине. – Ред.) еще не принято", – заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что США ожидают большей инициативности со стороны европейских союзников в вопросе поддержки Украины. В частности, речь идет о ресурсах и политической воле, необходимых для достижения долгосрочного мира.

"Европейцы заинтересованы в обеспечении мира на своем континенте, а Соединенные Штаты будут продолжать делать все возможное для поддержки этого", – отметил глава американской миссии при НАТО.

Также Уитакер прокомментировал инициативу формирования международной "коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией, которая имеет целью предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Он отметил, что обратится к европейским партнерам за деталями относительно формата и сроков реализации такого подхода.

В то же время источники "Радио Свобода" в дипломатических кругах НАТО подтверждают, что нынешние поставки вооружения и поддержка Украины, включая передачу разведданных и работу систем Starlink, осуществляются на основе решений, принятых еще предыдущей администрацией США.

Как сообщил OBOZ.UA, сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп стремится к поражению Украины в войне и фактически содействует Владимиру Путину. По его словам, президент США не создает никаких реальных последствий для России, а его заявления подрывают позиции Запада.

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