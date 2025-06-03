'Путин не имеет никаких причин садиться за стол переговоров': сенатор-демократ обвинил Трампа в желании проиграть войну в Украине. Видео

Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Дональд Трамп стремится к поражению Украины в войне и фактически способствует Владимиру Путину. По его словам, президент США не создает никаких реальных последствий для России, а его заявления подрывают позиции Запада.

Видео дня

Об этом он сказал в эфире телеканала ABC. Сенатор также обратил внимание, что хотя в Сенате обсуждается новый законопроект о санкциях против России, нет уверенности в его поддержке со стороны Трампа и его сторонников.

"Я вообще не слышал, чтобы Трамп говорил о каких-то новых санкциях или реальной военной помощи Украине. Насколько могу судить, Дональд Трамп хочет, чтобы Владимир Путин выиграл эту войну", – сказал американский политик.

Сенатор подчеркнул, что Россия не чувствует наказания за свою агрессию. По его мнению, позиция Трампа укрепляет уверенность Путина в отсутствии серьезного ответа Запада.

"Трамп абсолютно не нанес Путину никаких последствий. Путин не имеет никаких причин садиться за стол переговоров, пока Дональд Трамп говорит: "Я больше не собираюсь помогать Украине", – подчеркнул он.

Мерфи также упомянул, что в американском Сенате продолжается обсуждение нового законопроекта о санкциях против России, однако подчеркнул: нет уверенности, что Трамп или его союзники поддержат его принятие.

"Да, в Сенате рассматривается законопроект о санкциях, но я не думаю, что он его одобрит. Я слышал, как Трамп сказал, что разочарован Путиным, но никаких реальных действий или предложений по наказанию России от него не было", – добавил сенатор.

Также Мерфи выразил опасения относительно ближайшего будущего Украины, если США не продолжат военную поддержку.

"Вероятно, к концу лета или осени у Украины буквально закончатся патроны. И Россия сможет идти прямо на Киев. И поэтому Путин не имеет стимула к переговорам – он видит перспективу победы. По какой-то причине Дональд Трамп решил проиграть эту войну. Это ужасно для США. Это ужасно для Украины. Но именно в таком направлении мы сейчас и движемся", – резюмировал демократ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп выразил свою позицию относительно введения новых санкций против страны-агрессора России. При необходимости он готов их применить. Однако пока Трамп сохраняет санкции как инструмент в своем арсенале.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что позицию Трампа по этому поводу понимают "как в Сенате, так и на Капитолийском холме". Он является главнокомандующим и руководит внешней политикой Штатов "так, как и должен".

До этого, глава государства Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз впервые начали согласовывать будущие санкции против России. Введение совместных ограничений даст гораздо более ощутимый результат по давлению на Россию, которая продолжает войну в Украине.

По его словам, сейчас американская сторона в лице сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, сенатора-демократа Ричарда Блюменталя и их коллег готовят пакет санкций против России и согласовывают его с пакетом от Евросоюза.

Ранее отмечалось, что Украина обсуждала с партнерами из ЕС детали 18-го санкционного пакета против России. Сами санкции имеют накопительный эффект и, по словам президента Украины Владимира Зеленского, они могут нанести РФ болезненный удар.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!