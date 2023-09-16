Трамп выдал, что ему приятна похвала Путина
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему приятно слышать похвалу от российского диктатора Владимира Путина. По мнению политика, лояльное отношение главаря Кремля говорит о том, что он занял якобы правильную позицию по войне в Украине.
Примечательно, что Путин хвалил Трампа за слова о готовности "закончить войну в течение 24 часов". Об этом сообщает NBC News.
Трамп неоднократно говорил, что в случае переизбрания президентом он разрешит войну в течение 24 часов. При этом политик не предоставил подробностей о том, как он положит конец противостоянию Украины и РФ.
"Если я скажу вам точно, я потеряю все свои козыри. Я имею в виду, что не могу точно сказать, что собираюсь делать. Но я бы сказал определённые вещи Путину. Я бы сказал определённые вещи Зеленскому", – заявил Трамп.
Примечательно, что на Восточном экономическом форуме во Владивостоке диктатор Путин заявил, что "чувствует себя счастливым" из-за слов Трампа о готовности поспособствовать завершению войны. В свою очередь Трамп выдал, что доволен комментариями Путина.
"Мне нравится, что он это сказал. Потому что это означает, что то, что я говорю, правильно. Я бы провел его в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Затем я бы собрал их вместе. И я бы разработал сделку", – сказал Трамп.
Как писал OBOZREVATEL:
– Трамп продолжает настаивать, что он якобы сможет закончить российскую войну против Украины "в течение 24 часов", если его выберут президентом Америки. Мол, для этого достаточно позвонить Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину и заставить их заключить мирный договор.
– Ранее Зеленский прокомментировал заявления Трампа о его "готовности" остановить полномасштабное вторжение России в Украину за сутки. Зеленский отметил, что у Трампа во время его президентства уже были эти 24 часа, "но у него, видимо, были какие-то другие приоритеты".
– Трамп перед этим говорил, что добился бы мира в Украине, отдав России оккупированные территории.
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