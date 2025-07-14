'Трамп всегда пытается повысить ставки': адмирал ВМС США объяснил, что стоит за 'разворотом' политика в отношении Украины

Недавно США внезапно приостановили поставки вооружения Украине, но потом президент Дональд Трамп так же резко отменил это решение после разговора с российским диктатором Владимиром Путиным. Такой шаг в очередной раз показал особенность политики американского лидера – всегда пытаться повышать ставки.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери. Сейчас он является старшим директором Центра кибер- и технологических инноваций в аналитическом центре Фонда защиты демократий в Вашингтоне.

По его мнению, в вопросе прекращения-возобновления поставок вооружения и ПВО, Украина и партнеры стали свидетелями очередного разрыва между республиканцем и профессиональным сообществом – как в Пентагоне, так и в других государственных институтах.

"Трамп — классический оппортунист. Прежде всего он заботится о себе, а уже потом о Соединенных Штатах. В то же время путинская стратегия пустых обещаний мира завела его в тупик. Последние заявления президента являются важным сигналом: попытки давления через "личную дипломатию" с Путиным исчерпаны", – считает собеседник.

По его словам, о большом раздражении свидетельствует и тот факт, что американский лидер даже задумался о новом пакете военной помощи Украине впервые с момента возвращения в Белый дом.

"Трамп всегда пытается повысить ставки в отношениях с иностранными друзьями и врагами с помощью риторики и тарифов. Этот шаг рассматривается для того, чтобы послать сигнал Путину, который не желает прекращать огонь в Украине. Поэтому я надеюсь, что Трамп наконец теперь все понял: он должен усилить давление на Россию, если хочет достичь соглашения по Украине", – отметил Монтгомери.

Отставной адмирал подчеркнул: очевидно, что Путин не собирается заканчивать войну, которая теперь является вопросом его политического выживания, а потому расчеты Трампа и его помощников на то, что диктатора можно убедить пойти на сделку – центральное предположение всего мировоззрения президента – были ошибочными. Прозрение же республиканца открывает новые возможности для Украины, критиков Путина в Конгрессе и запуганных союзников Америки. Трамп, предполагает бывший военный, достиг переломного момента.

Он считает, что в "важном заявлении" относительно России, которое анонсировал на 14 июля, президент США объявит об усилении давления на агрессора. В частности, через санкции, поставки оборонительного и, возможно, наступательного вооружения Украине. Вместе с тем, учитывая поведение Трампа, всегда есть риск, что он снова изменит курс.

"Но есть и парадокс: Украине в определенной степени на руку то, что Путин не прекращает давления. И это может побудить Трампа действовать. Я не уверен, способен ли Путин вообще адекватно среагировать на давление США. Но знаю одно: война может затянуться, пока он не будет вынужден пойти на реальные уступки, а потому его надо максимально к этому принуждать", – подытожил Монтгомери.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков, последние заявления Трампа являются попыткой оказать давление на Путина, а не сигналом о решительном изменении политики администрации, ведь жесткие санкции против РФ до сих пор не введены. В то же время считается, что лидер США глубоко разочарован и чувствует, что российский коллега выставил его дураком, а его собственные цели в Украине несовместимы с целями диктатора.

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