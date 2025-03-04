В Польше заявили, что Трамп остановил военную помощь Украине без консультаций с союзниками

Решение Белого дома о приостановке всей американской помощи в Украине Вашингтон принял без консультаций с союзниками. Ни членов НАТО, ни страны, входящие в сформированную в свое время Штатами Контактную группу по обороне Украины в формате "Рамштайн", власти США о своих намерениях даже не информировали.

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Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский. Он назвал "очень серьезной" сложившуюся ситуацию. Заявление дипломата приводит TVN 24.

В Белом доме заявили, что Трамп приостановил всю военную помощь Украине, чтобы "обеспечить ее вклад в разрешение конфликта". За несколько часов до того на прямой вопрос журналистов сам Трамп заявлял, что "об этом еще даже не говорил" и предлагал "посмотреть, что будет", потому что, мол, "много чего происходит".

Представитель польского Министерства иностранных дел Павел Вронский назвал решение администрации Трампа "очень значимым", а сложившуюся после этого решения ситуацию – "очень серьезной". При этом он подчеркнул, что с союзниками по НАТО и Рамштайну Вашингтон не только не консультировался по этому решению, но и не информировал их о своих намерениях.

"Это было сделано без какой-либо информации или консультаций – ни с союзниками по НАТО, ни с группировкой Рамштайн, которая поддерживает воюющую Украину. Совет Министров (Польши. – Ред.), который сейчас заседает, прокомментирует это решение. Заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен свидетельствует о том, что это также будет темой обсуждения на предстоящем заседании Европейского совета", – подчеркнул представитель польского внешнеполитического ведомства.

Вронский добавил, что министр иностранных дел страны Радослав Сикорский "ведет постоянные консультации с нашими союзниками, не только европейскими", приведя в пример недавний визит главы польской дипломатии в Японию.

Напомним, ранее приостановку администрацией Трампа военной помощи Украине подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. Открывая заседание польского правительства, он рассказал, что остановку подтверждают польские пограничники и сотрудники расположенного в стране логистического хаба. Также, подчеркнул Туск, нет причин сомневаться в том, что Вашингтон работает и над отменой санкций в отношении РФ. По его словам, правительство Польши должно объединиться, чтобы быстро принимать "экстраординарные решения", которых требует ситуация.

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