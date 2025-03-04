'Отдаляет мир': как в мире отреагировали на решение Трампа остановить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине после его спора с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Стоит отметить, что решение касается вооружения, которое еще не было отправлено и которое находится в транзитных зонах.

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Политики во всем мире бурно отреагировали на такой шаг Трампа и даже сравнили его с принуждением к капитуляции Украины. Об этом сообщает Reuters.

Сенатор США от Демократической партии Джинна Шахин заявила, что, заморозив военную помощь Украине, президент Трамп широко распахнул дверь для российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот мог усилить свою жестокую агрессию против украинцев. Также она прогнозирует, что последствия такого решения будут разрушительными.

Народный депутат Украины Александр Мережко подчеркнул, что на первый взгляд решение Трампа "выглядит очень плохо". Парламентарий считает, что американский президент таким образом "подталкивает нас к капитуляции" и принятию требований России.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что после решения Белого дома весь цивилизованный мир должен сплотиться, чтобы предоставить Украине необходимый объем военной и финансовой помощи.

Премьер-министр Дональд Туск отметил, что в условиях политической нестабильности и растущего хаоса возможность Украины защитить себя от российской агрессии "означает более сильную и безопасную Польшу". Глава польского правительства заявил, что "тот, кто подвергает сомнению эту очевидную истину, способствует триумфу Путина".

Министр по европейским делам Франции Бенжамен Хаддад объясни, что решение приостановить поставки оружия Украине отдаляет мир. По его словам, решение Белого дома только укрепляет позиции агрессора.

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, теперь Европа должна "взять на себя полную ответственность за собственную безопасность". Глава правительства отметил, что это требует увеличения инвестиций в оборону, в том числе для усиления поддержки Украины.

Однако представители венгерского правительства положительно восприняли решение США. В Будапеште подчеркнули, что президент Трамп и венгерское правительство придерживаются одинаковой позиции. Вместо продолжения поставок оружия и войны там выступают за прекращения огня и начало мирных переговоров.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине после его спора с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. Решение касается всей техники для Сил обороны: которая еще не была отправлена и которая находится в транзитных зонах.

Как сообщал OBOZ.UA, приостановка военной помощи США для Украины прежде всего затронет ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасов к HIMARS и артиллерии. Пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок, в частности по программе долгосрочной поддержки USAI.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европейского Союза и предоставления военной помощи Украине. По ее словам, члены ЕС уже готовы больше вкладывать в оборону. Также фон дер Ляйен заверила, что этот план позволит государствам Евросоюза увеличить расходы на оборону без чрезмерного дефицита.

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