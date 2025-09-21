Трамп назвал Байдена "злым и тупым с*киным сыном". Видео

Президент США Дональд Трамп в очередной раз набросился на своего предшественника, 46-го президента Джо Байдена. Американский лидер выделил время в своей речи на торжественном ужине основателей Американского института Cornerstone, чтобы раскритиковать Байдена.

Трамп сказал, что бывший президент Соединенных Штатов "глупый и подлый". Трансляцию выступления президента вела американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

Новая порция оскорблений

Рассказывая о своих достижениях в роли президента, Трамп перешел от самопохвалы к оскорблениям в адрес Байдена. Глава Белого дома выдал, что 46-й президент США "всегда был глупым парнем".

Также он заявил, что сейчас дела у Байдена идут не очень, вероятно подразумевая проблемы со здоровьем у бывшего американского президента. В этом контексте Трамп призвал не жалеть Байдена, а помнить, что "он был плохим парнем".

"Байден всегда был подлым, но никогда не умным. Если вспомнить 30-40 лет назад, он был глупым парнем. Он всегда был подлым сукиным сыном. Как у него дела? Сейчас дела идут не очень. Когда начнёте его жалеть, помните, что он был плохим парнем", – сказал Трамп.

Что предшествовало

С тех пор, как в январе 2025 Трамп занял пост президента вместо Байдена, он неоднократно выступал с нападками на своего предшественника, пытаясь переложить на него вину за все проблемы Америки. Трамп неоднократно называл Байдена "глупым" и "человеком с низким IQ", при чем начиная с 2019 года.

Ранее президент также высказывал теории заговора, предполагающие, что Байден был казнен в 2020 году и заменен роботом-клоном, опубликовав в начале этого года в своем аккаунте Truth Social публикацию, содержащую странные заявления.

Напомним, член Палаты представителей Соединенных Штатов, врач президентов Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон уверен, что врач бывшего президента Джо Байдена Кевин О'Коннор либо плохо разбирается в своем деле, либо солгал американскому народу. Законодатель утверждает, что Байдену осталось от 12 до 18 месяцев, потому что "рак уже далеко зашел".

Как сообщал OBOZ.UA, 82-летний бывший президент США Джо Байден недавно перенес операцию по удалению раковых поражений кожи. Это произошло всего через несколько месяцев после того, как у него диагностировали рак предстательной железы.

