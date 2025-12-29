Трамп снова поговорил с Путиным: подробности

Президент США Дональд Трамп провел второй телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Разговор в Белом доме "назвали положительным".

Об этом заявила пресс-атташе Белого дома Кэролайн Левитт. Деталей разговора пока не сообщается.

"Президент Трамп провел положительную телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным относительно Украины", – сообщила она.

Что предшествовало

Незадолго до этого, министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил ответить на якобы удар Вооруженных сил Украины по резиденции российского президента Владимира Путина. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Украина воспринимает это как сигнал потенциального давления со стороны страны-агрессора и подготовку почвы для новых ударов.

Также до этого сообщалось, что российский президент не демонстрирует готовности к миру и может пойти дальше в своих действиях. Текущие сигналы из Кремля не свидетельствуют о намерениях прекратить войну, развязанную против Украины.

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении от России репараций для восстановления государства и усиления безопасности. По его словам, механизм репарационных кредитов уже согласован с европейскими партнерами, ведь большинство замороженных российских активов находится именно в Европе.

