Трамп "чрезвычайно впечатлен и восхищен" ударами по глубине территории России – FT

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 на прошлой неделе положительно оценил последние удары Украины по целям на территории России с большого расстояния. По данным источников, знакомых с ходом закрытых обсуждений лидеров, американский президент был "чрезвычайно впечатлен и восхищен" результатами украинской кампании.

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Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом переговоров. Издание также отмечает, что на саммите G7 Трамп согласился ужесточить санкции против российского энергетического сектора. По словам источников газеты, последние украинские атаки на военные объекты в глубине РФ продемонстрировали эффективность новых подходов Киева к ведению войны.

Позиция Вашингтона

На этом фоне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США якобы отходят от роли "объективного посредника" в войне. Во время конференции по вопросам внешней политики в Москве он сказал, что Россия больше не возлагает надежд на Вашингтон как на честного посредника.

"Мы будем сосредоточены на достижении целей специальной военной операции, исходя из того, что все надежды на честное посредничество США давно развеялись", – заявил Лавров.

В материале отмечается, что эти слова стали одним из самых явных сигналов растущего недовольства в Москве из-за того, что США не помогли завершить войну на условиях, выгодных Кремлю.

Оценки войны

Еще в марте американская разведка считала, что Россия имеет преимущество на поле боя. Однако в последние месяцы, как рассказали Financial Times европейские дипломаты, в Вашингтоне все чаще звучит мнение, что Москва не достигает поставленных целей.

Госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате в этом месяце заявил, что Россия вряд ли сможет реализовать задачи, которые ставила перед собой в начале полномасштабного вторжения.

"Они точно не достигнут целей, которые поставили перед собой в первый день. Они могут даже никогда не достичь военным путем тех целей, которых сейчас требуют на переговорах", – сказал Рубио.

Дальнейшие контакты

Высокопоставленные представители украинских властей сообщили Financial Times, что видят признаки постепенного усиления поддержки Киева со стороны Трампа. В то же время они сохраняют осторожность в оценках, напоминая, что ранее американский президент уже делал заявления, которые впоследствии не находили практического продолжения.

После встреч между президентом Украины Владимиром Зеленским, Трампом и другими мировыми лидерами украинская сторона выразила сдержанный оптимизм по вопросам противовоздушной обороны. В частности, речь идет о ракетах-перехватчиках Patriot и возможности лицензионного производства западного вооружения.

Один из украинских чиновников рассказал изданию, что Зеленский и Трамп долго беседовали во время ужина во французском Эвиан-ле-Бене. По его словам, президент США высоко оценил последние "военные результаты" Украины.

Зеленский после встречи заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос о лицензиях на производство ракет для систем Patriot.

"Все согласны с тем, что сейчас у нас есть все необходимые технические возможности для начала производства ракет для систем Patriot. Теперь нужно личное одобрение президента Трампа", – сказал глава государства.

Реакция союзников

Европейские столицы также обратили внимание на изменения в оценках Белого дома. Особенно на то, что в Вашингтоне все чаще отвергают мнение о неизбежности российской победы.

Один из высокопоставленных военных представителей НАТО отметил, что надлежащее обеспечение Украины вооружением дает ощутимый результат на поле боя.

"Когда Украина получает достаточно ресурсов, она способна достигать реального оперативного эффекта. Российские линии обороны не являются непроницаемыми", – сказал собеседник.

В статье отмечается, что Москва пока не нашла эффективного ответа на украинские технологические разработки. Именно они помогают сдерживать наступление российских войск и одновременно наносить удары по важным объектам в сотнях километров от линии фронта.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных академий назвал украинские удары попыткой дестабилизировать ситуацию внутри страны. Он также заявил, что Россия готова реагировать на любые внешние и внутренние угрозы.

Между тем в Москве, как отмечает Financial Times, нарастает разочарование в отношении американской дипломатии. По данным собеседников издания, российское руководство всё меньше верит в то, что Трамп поможет реализовать максималистские цели Кремля в войне против Украины.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский определил ключевую задачу для Украины после международных саммитов G7 и Европейского совета. На фоне массированных российских атак он подчеркнул необходимость скорейшего усиления противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Лавров пригрозил, что РФ и в дальнейшем будет наносить массированные удары по Украине. По его словам, это якобы реакция на украинские атаки и выполнение приказов российского руководства.

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