Трамп сказал Путину, что тому придется встретиться с Зеленским, и призвал диктатора 'быть реалистом' – СМИ

Во время телефонного разговора 18 августа президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал российскому диктатору Владимиру Путину, что главарю Кремля "придется встретиться" с украинским президентом Владимиром Зеленским лично. Такая встреча, по объяснениям американского лидера, необходима, чтобы обсудить территориальные вопросы. Причем Трамп призвал Путина во время этой встречи "быть реалистом".

Видео дня

Об этом сообщает Ахіоѕ, ссылаясь на источники из окружения американского президента. Издание добавляет, что дата и место проведения встречи Зеленского и Путина до сих пор не определены.

Трамп отметил, что по его мнению, после решения территориальных вопросов Путин согласится на гарантии безопасности США и Европы для Украины. Но "мы узнаем об этом в ближайшие недели", добавил американский лидер.

Напомним: позиция нынешней администрации американского президента в этом вопросе остается неизменной: США не направит американских военных в Украину и не позволит в ближайшем будущем вступление нашего государства в НАТО. Поэтому, какие именно гарантии безопасности предлагают США, пока неизвестно.

Однако издание, ссылаясь сразу на два источника, сообщает, что для разработки предложений американских гарантий безопасности уже создана совместная комиссия США, Европы и Украины. Ее возглавил госсекретарь США Марко Рубио. Также в комиссии работают советники по национальной безопасности из Украины и европейских стран.

"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до темноты над гарантиями безопасности. Возможно, до конца недели будет какая-то четкая архитектура", – цитирует издание своего украинского информатора.

Что предшествовало

18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Украинский лидер подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Позже Трамп заявил, что не планирует участвовать во встрече между Зеленским и Путиным. Вместе с тем он подчеркнул, что на двусторонних переговорах первый должен продемонстрировать "гибкость", другой же "быть хорошим".

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

