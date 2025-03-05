Хорошие идеи носятся в воздухе, так что послание президента Украины Трампу, достаточно позитивно отметившему его в выступлении перед Конгрессом, весьма перекликается с моей предыдущей статьёй — процесс, таким образом, уже двигается в правильном направлении.

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Обращу также внимание на фразу Трампа о том, что расходы Европы на российские нефть и газ больше, чем на помощь Украине, — подобная критика в очередной раз должна побудить хитровыхитренных европейцев серьёзно пересмотреть свой устоявшийся подход.

Коснусь заодно и ещё одного чрезвычайно важного нюанса — по гарантиям Украине дальнейшего мира и безопасности: он кроется, как это кому-то ни странно, в словах Трампа уже на горячей стадии встречи в Овальном кабинете с украинским президентом, когда начальник Главной страны мира уверенно пообещал, что путин не отважится его, Трампа, обмануть, ибо он, Трамп, — это не Байден и не Обама.

Поставив таким образом на карту собственный авторитет, который Трампу гораздо важнее любых письменных договорённостей, американский президент в запале прилюдно взял на себя очень большую ответственность — ох и не посчастливится после этого тому, кто на неё нагло посягнёт и попробует заставить Трампа оказаться в крайне неудобной для себя ситуации, когда именно он, то есть никогда не ошибающийся Трамп, на глазах у всего мира увидит, что его, могущественного и мудрого, откровенно и бесстыдно таки обдурили.

Считаю, что ТАК пуйло, очень ценящее свою жизнь, рискнуть не посмеет.