Есть весьма древний анекдот:

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—Дело серьёзное, так что нужно спросить у Рабиновича!

—У какого?

—Да у любого!

Ну, Кац, понятно, не Рабинович, хотя всё равно хороший русский, но кто не смотрел ЭТО от Максима Каца, ваще не должен был бы что-то рассуждать насчёт разговора Вэнса (и Трампа) с президентом Украины в "сакральном" (Клинтон рассказал бы с подробностями) Овальном кабинете, ибо не владеет информацией так, как владеет ею Кац.

Так что жалеть полчаса не стоит, ведь Кац показывает из сакрального/[орального] овального не только то, что показали всем, но и то, что почти никто почти никому больше не показывал.

В общем — или посмотри, или сиди молча, ибо ничего не знаешь.

Ну а лично с моей точки зрения — в сложившейся ситуации, в которой диджей (как и крайне мнительный Трам-пам-пам-хам) неожиданно оказался в непривычной для себя роли действительно реально обиженного, нам нужно всячески продвигать "взаимоспасительную" формулу:

уважаем, ценим, очень-очень-очень благодарны, ни в коем случае не хотели обидеть, насчёт ископаемых с большой радостью подпишем

и заодно хотим искренне засвидетельствовать глубочайшее почтение, надеясь на коренную американскую тягу к справедливости, настоящую американскую мощь, гигантский американский потенциал, чисто американскую мудрую дипломатичность и понимание,

столь присущие новой республиканской многоуважаемой власти и лично Вэнсу, Трампу, Маску, являющимся коллективным воплощением извечной американской и мировой общечеловеческой мечты.

Только не забыть ни одного слова, именно так.