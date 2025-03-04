Блог | А ты, диджей, вообще молчи, когда президенты разговаривают, или Что было до всем показанных 10 минут
Есть весьма древний анекдот:
—Дело серьёзное, так что нужно спросить у Рабиновича!
—У какого?
—Да у любого!
Ну, Кац, понятно, не Рабинович, хотя всё равно хороший русский, но кто не смотрел ЭТО от Максима Каца, ваще не должен был бы что-то рассуждать насчёт разговора Вэнса (и Трампа) с президентом Украины в "сакральном" (Клинтон рассказал бы с подробностями) Овальном кабинете, ибо не владеет информацией так, как владеет ею Кац.
Так что жалеть полчаса не стоит, ведь Кац показывает из сакрального/[орального] овального не только то, что показали всем, но и то, что почти никто почти никому больше не показывал.
В общем — или посмотри, или сиди молча, ибо ничего не знаешь.
Ну а лично с моей точки зрения — в сложившейся ситуации, в которой диджей (как и крайне мнительный Трам-пам-пам-хам) неожиданно оказался в непривычной для себя роли действительно реально обиженного, нам нужно всячески продвигать "взаимоспасительную" формулу:
уважаем, ценим, очень-очень-очень благодарны, ни в коем случае не хотели обидеть, насчёт ископаемых с большой радостью подпишем
и заодно хотим искренне засвидетельствовать глубочайшее почтение, надеясь на коренную американскую тягу к справедливости, настоящую американскую мощь, гигантский американский потенциал, чисто американскую мудрую дипломатичность и понимание,
столь присущие новой республиканской многоуважаемой власти и лично Вэнсу, Трампу, Маску, являющимся коллективным воплощением извечной американской и мировой общечеловеческой мечты.
Только не забыть ни одного слова, именно так.