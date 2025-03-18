Трамп рассчитывает убедить Путина на прекращение огня, но он потребует территориальных и других уступок от Украины – WSJ

Президент США Дональд Трамп 18 марта проведет очередной телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский президент надеется, что убедит главаря Кремля прекратить огонь в Украине.

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Однако диктатор РФ, вероятно, будет требовать территориальных и других уступок от Украины. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Во время телефонного разговора Трамп рассчитывает на то, что ему удастся убедить Путина начать 30-дневное прекращение огня с Украиной. Однако российские оккупанты не отказываются от своих ультимативных требований и будут настаивать на их выполнении.

В частности, россияне хотят, чтобы любое мирное соглашение гарантировало нейтральный статус Украины и исключило любые европейские миротворческие силы на украинской территории. Также РФ настаивает, что Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и АР Крым должны быть признаны "российским территориями".

Поскольку Москва не демонстрирует никаких признаков отказа от своих первоначальных военных целей, второй официальный телефонный разговор Трампа с Путиным после его инаугурации, как ожидается, завершится дипломатическими любезностями и обещанием дальнейших переговоров.

Накануне запланированного телефонного разговора между Трампом и Путиным советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц заявил, что Украине придется уступить "некоторые территории" в рамках мирного соглашения. На вопрос о сообщениях о том, что Трамп предложит Путину территориальные уступки, такие как признание Крыма частью России, представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз опроверг, что президент планировал сделать какое-либо предложение.

В свою очередь Трамп заявил, что воспользуется телефонным разговором с Путиным, чтобы "спасти жизни украинских солдат, которые попали в беду", очевидно, имея в виду спорный доклад, распространенный Москвой, о том, что украинские войска были окружены в Курской области и находятся на грани уничтожения.

При этом представители Кремля накануне телефонного разговора заявили, что цели Москвы, включая отступление НАТО от границ России, не менялись с 2021 года, незадолго до вторжения РФ в Украину. Также оккупанты считают, что на сегодняшний день "конфликт достиг той фазы, когда Запад потерпел стратегическое поражение".

Напомним, президент США Дональд Трамп фактически признался, что его спор с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме был частью стратегии давления на Украину. По его словам, Соединенные Штаты должны были заставить Украину "делать правильные вещи".

Ранее Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже были согласованы с Кремлем. Но он "с нетерпением" ждет разговора непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.

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