'Нам нужно было заставить Украину': Трамп признался, что спор в Овальном кабинете был частью 'стратегии давления'

Президент США Дональд Трамп фактически признался, что его спор с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме был частью стратегии давления на Украину. По его словам, Соединенные Штаты должны были заставить Украину "делать правильные вещи".

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Также Трамп отметил, что он сделал все правильно, и выразил уверенность, что в скором времени удастся достичь мирного соглашения. Об этом американский президент заявил во время выступления перед журналистами в Центре Кеннеди.

Глава Белого дома подтвердил, что спор с Зеленским во время визита украинского президента в Вашингтон был частью "стратегии давления". При этом Трамп подчеркнул, что решение США о прекращении поставок оружия Украине не имело никаких последствий для украинской армии.

"Нам нужно было заставить Украину делать правильные вещи. Это была не простая ситуация. Вы увидели небольшую сцену в Овальном кабинете, но я думаю, что сейчас они делают правильные вещи, и мы пытаемся достичь мирного соглашения, достичь прекращения огня, а затем и мирного соглашения", – заявил Трамп.

В то же время президент США подчеркнул, что на ситуацию в Курской области РФ не повлияло решение о приостановке поставок оружия и разведывательных данных Украине. Также он повторил, что сделал все правильно.

"Совсем наоборот, я думаю, это было оценено, и мы должны понимать, и вы должны понимать, что, если я вижу, как кто-то делает что-то плохое, что приведет к большому количеству смертей, единственная причина, почему я вмешиваюсь, – это человечность. Я вмешиваюсь ради человечности, потому что там гибнет много людей", – резюмировал Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы мирного соглашения по войне России против Украины уже были согласованы с Кремлем. Но он "с нетерпением" ждет разговора непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь США Марко Рубио утверждает, что у Вашингтона есть план А и план Б окончания войны в Украине. Суть первого заключается в начале урегулирования и установлении режима тишины, а второй – это переговоры, призванные "найти способ навсегда покончить с этой войной".

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