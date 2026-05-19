Трамп признался, действительно ли Си Цзиньпин говорил ему, что Путин пожалеет о вторжении в Украину. Видео

Президент США Дональд Трамп отрицает, что лидер Китая Си Цзиньпин сказал ему о возможных будущих сожалениях российского диктатора Владимира Путина из-за вторжения в Украину. Американский лидер опроверг такие сообщения медиа.

Об этом Трамп сказал во вторник, 19 мая, в Белом доме. Он ответил на вопросы журналистов.

Репортеры спросили Дональда Трампа, говорил ли ему глава Поднебесной Си Цзиньпин, что Путин пожалеет о вторжении в Украину.

"Нет, он никогда этого не говорил", – заявил Трамп в ответ на вопрос.

Что предшествовало

Издание Financial Times ссылаясь на неназванные источники сообщило, что Си во время прошлонедельного саммита с Трампом в Пекине якобы заявил, что Путин может в конце концов пожалеть о своем решении начать полномасштабную войну против Украины.

Издание отметило, что информация о заявлении Си Цзиньпина появилась накануне визита Путина в Китай, запланированного на вторник, 19 мая.

Один из собеседников издания, знакомый с ходом встреч Си Цзиньпина и Джо Байдена заявил, что хотя лидеры и вели "откровенные и прямые" разговоры о России и Украине, Си ранее не давал подобных оценок Путину и его войне.

Белый дом отказался комментировать изданию слова Си о Путине. Теперь Дональд Трамп отрицает, что такой разговор вообще происходил между ним и Си Цзиньпином.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский объяснил, почему окончание войны в Украине для Китая остается невыгодным вариантом. По его словам, Поднебесная получила от вторжения РФ для себя определенную выгоду. Пекин продолжает поставлять в Россию изделия и компоненты, необходимые путинской армии для продолжения агрессии. Также КНР закупает дешевые российские энергоносители.

По словам дипломата, Си Цзиньпин не станет попросить Путина закончить войну против Украины, поскольку это будет "выстрелом себе в ногу".

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин вслед за президентом США Дональдом Трампом посетит Китай. Главарь Кремля проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы узнать позицию китайской политики в отношении Украины.

