'Две важные вещи': дипломат объяснил, что стоит за визитом Путина в Китай сразу после Трампа

Российский диктатор Владимир Путин вслед за президентом США Дональдом Трампом посетит Китай. Главарь Кремля проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы узнать позицию китайской политики в отношении Украины.

Также Путину важно знать, будут ли разблокированы серьезные торговые соглашения между США и КНР. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

Диктатор РФ летит в Китай

По мнению дипломата, российский диктатор сам напрашивается в Китай, чтобы узнать от Си, о чем он говорил с Трампом. Веселовский подчеркнул, что нефть и газ станут одни из главных тем обсуждения, ведь РФ сильно зависит от экспорта в Китай.

"Упоминалось, что Китай якобы согласился предварительно покупать нефть и газ у США. Что это значит? Это же убийственный момент для Путина. Если Китай покупает энергоносители у США, значит, он не покупает их у России или, по крайней мере, покупает меньше", – рассказал дипломат.

Веселовский отметил, что Путин переживает не улучшаются серьезно отношения между США и Китаем. По его словам, в случае такого сценария возможны ограничения поставки критических материалов в Россию из Китая и некоторые проекты, касающиеся Северного Ледовитого океана, на который Китай посягает и который Россия хочет предложить Китаю.

"Поэтому не исключено, что в ходе визита Путин может предложить снижение цены на российские энергоносители для Китая. А может предложить взять на себя больше затрат на строительство второй ветки газопровода "Сила Сибири". Этот проект обсуждается уже, по-моему, 15 лет. Может разрешить большее проникновение китайских компаний и граждан на территорию восточной части Российской Федерации. И все это возможно для того, чтобы не допустить нормализацию отношений между КНР и США", – заявил дипломат.

Фактор войны в Украине

Эксперт подчеркнул, что идея Путина, когда он начинал войну против Украины, заключалась в том, чтобы создать из России третий полюс – Россия, Китай, США. Однако если во время визита Трамп Китая и США договорились не только о перемирии, но и о переходе к глобальному взаимодействию, Россия становится частью территории, выделенной под тотальное управление Китая.

"Вот почему говорят, что Путин встревожен. Я бы взял даже более острое слово. Путин нервничает. Европа ясно продемонстрировала, что не сдает Украину и не собирается этого делать. И финансово, и военно, и политически, и дипломатично. И при такой помощи, если она будет регулярной и не будет зависеть от смены правительств в Испании или Британии, России будет сложно добиться каких-либо успехов, чтобы заставить Украину сдаться", – рассказал дипломат.

Напомним, встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином вызвала оживленное обсуждение среди экспертов. Аналитики обращают внимание на изменение баланса в переговорах и риторику сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

