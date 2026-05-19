Си Цзиньпин заявил Трампу, что Путин может пожалеть о вторжении в Украину – FT

Российский диктатор Владимир Путин в итоге пожалеет о своем решении начать полномасштабную войну против Украины. Об этом во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил лидер Китая Си Цзиньпин.

Подробности разговора сообщили в Financial Times. Издание отмечает, что информация о заявлении Си Цзиньпина появилась накануне визита Путина в Китай, запланированного на вторник. В то же время Белый дом и посольство Китая в Вашингтоне пока воздерживаются от публичных комментариев.

Такая оценка китайского политика стала значительно более серьезным шагом, чем его предыдущие заявления. Один из собеседников издания, знакомый с ходом встреч Си Цзиньпина и Джо Байдена заявил: хотя лидеры и вели "откровенные и прямые" разговоры о России и Украине, лидер КНР ранее не давал подобных оценок Путину и войне.

Во время переговоров Трамп также предложил США, Китаю и России координировать действия против Международного уголовного суда. По словам собеседников FT, американский президент считает интересы трех государств в этом вопросе общими.

Белый дом отказался комментировать как слова Си о Путине, так и заявление Трампа по МУС. Посольство Китая в Вашингтоне также не предоставило ответа на запрос журналистов. В бюллетене по итогам саммита, который распространила американская администрация, не упоминались разговоры о войне в Украине или Путине.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин собирается с официальным визитом в Пекин сразу после саммита госсекретаря компартии КНР Си Цзиньпиня и президента США Дональда Трампа. Кремлевский лидер прибудет в Китай 20 мая.

