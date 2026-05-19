'Зачем Китаю стрелять себе в ногу?' Дипломат объяснил позицию Пекина по поводу войны в Украине

После начала полномасштабной российско-украинской войны Китай получил для себя определенную выгоду. Пекин продолжает поставлять в Россию изделия и компоненты, необходимые путинской армии для продолжения агрессии. Также КНР закупает дешевые российские энергоносители.

Поэтому на данном этапе окончание войны для Китая остается невыгодным вариантом. Об этом в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Андрей Веселовский.

Китай и война в Украине

По словам дипломата, если представить, что председатель КНР Си Цзиньпин попросит российского диктатора Путина закончить войну против Украины, это можно будет сравнить с выстрелом себе в ногу.

"Представим себе, что Си Цзиньпин действительно говорит России прекращать войну. Чем он может это подкрепить? Фактически двумя вещами. Первое – прекратить поставку изделий и компонентов, необходимых России для ведения войны. Второе – угрожать прекращением покупки энергоносителей. Но по энергоносителям это глупо, потому что они дешевые, трубы уже построены, инфраструктура существует. Зачем Китаю стрелять себе в ногу?", – объяснил Веселовский.

Давление Пекина может не сработать

Также Веселовский сомневается, что даже если Си попробует надавить на Путина, это принесет какие-либо результаты. Дипломат отметил, что Путин связал свою политическую жизнь с Донбассом и продолжение войны гарантирует ему сохранение власти.

"Относительно компонентов для производства оружия это тоже большая прибыль для Китая. Даже если официально что-либо запретить, все равно производство пойдет через другие страны. Через Вьетнам, Северную Корею и другие площадки. То есть больших рычагов у Си Цзиньпина нет. Единственный настоящий рычаг сказать: "Мы с вами рассоримся". Но если Китай поругается с Россией, он потеряет контроль над огромными территориями влияния, потеряет перспективы относительно Дальнего Востока и Северного морского пути. Ему это невыгодно", – заявил Веселовский.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин вслед за президентом США Дональдом Трампом посетит Китай. Главарь Кремля проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы узнать позицию китайской политики в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Си Цзиньпином войну в Украине. По его словам, стороны подчеркнули заинтересованность в урегулировании конфликта и дальнейшем поиске путей к его завершению.

