Трамп признал, что Россия может иметь территориальные амбиции за пределами Украины: в ISW объяснили, что стоит за действиями Кремля

Президент США Дональд Трамп признал, что у России могут быть территориальные амбиции за пределами Украины. На вопрос репортера в ходе саммита Североатлантического альянса он ответил, что "это возможно".

Предположение республиканца соответствует давним оценкам аналитиков о том, что РФ готовится к будущему конфликту с Альянсом и создает условия для оправдания будущей агрессии против не входящих в блок государств бывшего СССР. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Эксперты давно оценивали, что Россия готовит свои вооруженные силы и общество к возможному будущему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине. В частности, путем проведения военных реформ, интеграции ветеранов во все уровни российских местных, региональных и федеральных органов власти, а также создания риторических условий для оправдания будущей агрессии против Альянса.

Ныне ISW наблюдает, как Кремль использует ту же риторику, что и против Украины до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но теперь – чтобы угрожать государствам-членам НАТО. Например, для оправдания агрессии против бывших советских государств в прошлом Москва специально использовала концепцию "соотечественников за рубежом" – русскоязычного населения, проживающего за пределами РФ, которое, по ее утверждениям, ей необходимо "защищать".

Кремль также продвигал свою концепцию "русского мира" – аморфную идеологическую и географическую концепцию, которая включает в себя все бывшие территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной Российской Федерации и которую Путин использует для обозначения любых территорий, которыми "управлял" российский режим, как "исторических территорий" России.

Все время Кремль создавал информационные условия для оправдания потенциальной агрессии против Молдовы и стран Балтии, используя предполагаемую необходимость защиты своих "соотечественников за рубежом" и утверждение, что эти страны являются частью "русского мира". Все это – те же пропагандистские нарративы, которые Россия использовала для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Таким образом, заявления Трампа согласуются с фундаментальной оценкой ISW о том, что Россия сохраняет территориальные амбиции за пределами Украины. И она будет продолжать преследовать эти амбиции, если только Путин не будет вынужден пересмотреть свою "теорию победы", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается напасть на страны НАТО. В то же время он заверил, что Альянс гораздо сильнее РФ, поэтому страна-агрессор будет испытывать его гибридными атаками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет. По его мнению, цель агрессора – "проверить Альянс".

