Россия пытается повлиять на намерения НАТО по увеличению оборонных расходов: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Российские официальные лица пытаются повлиять на разговоры об увеличении оборонных расходов Североатлантического альянса. Они искажают продолжающиеся усилия по реструктуризации и расширению своего военного потенциала как оборонительную реакцию на НАТО.

Параллельно агрессор срочно работает над повышением боевых возможностей российских вооруженных сил. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Российский диктатор Владимир Путин 23 июня на встрече с выпускниками российских военных академий признал, что государства-члены НАТО, вероятно, объявят о значительном увеличении расходов на оборону и усилиях по увеличению военного потенциала Альянса на саммите 24 и 25 июня.

Он заявил, что эта встреча прояснит, что НАТО является стороной, провоцирующей "глобальную милитаризацию", а не Россия. По его словам, РФ продолжит предпринимать шаги по укреплению безопасности и развитию своих ВС, чтобы гарантировать суверенитет страны.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на этом фоне заявил в комментарии росСМИ, что Европейский Союз ускоряет свою милитаризацию и поэтому Россия примет все необходимые меры и контрмеры, "включая упреждающие", для обеспечения своей безопасности. Он повторил, что Кремль считает возможность вступления Украины в НАТО "прямой угрозой" своей безопасности. Также сказал, что РФ стремится получить "железные" гарантии того, что Украина не вступит в НАТО, что, по его словам, включает отмену Декларации саммита в Бухаресте 2008 года, которая приветствовала намерение Украины и Грузии вступить в военный блок.

"Российские официальные лица используют эскалационную риторику и угрозы в ключевые моменты западных дебатов о военной помощи Украине, чтобы запугать западных лидеров и заставить их бездействовать. Вероятно, они снова попытаются использовать угрозы, чтобы отговорить государства-члены НАТО от поддержки увеличения расходов на оборону", – оценил ISW.

Также отмечается, что на встрече с выпускниками Путин объявил, что Россия завершит часть своих текущих усилий по реструктуризации сил в 2025 году. Путин уверял, что уже сейчас страна срочно работает над повышением боевых возможностей ВС РФ, в частности, выдвигает войска беспилотных систем в качестве нового рода войск.

Кремлевский диктатор заявил, что уже в этом году Россия завершит формирование Московского и Ленинградского военных округов (МВО/ЛВО) и реорганизует бригады морской пехоты в дивизии. Кроме того, по заверению Путина, РФ проводит долгосрочную техническую модернизацию армии и флота, модернизируя свои ракетные войска стратегического назначения, начиная серийное производство баллистических ракет "Орешник" и производя новые корабли и подводные лодки для ВМФ РФ.

В ISW напомнили, что бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу еще в декабре 2022 года объявил о намерении страны "в среднесрочной перспективе" сформировать МВО и ЛВО и реорганизовать бригады морской пехоты в дивизии. В дальнейшем российские официальные лица не называли точную дату завершения этих усилий.

"Военные реформы России, особенно в ПРО и ПВО на западе страны вдоль ее границы с НАТО, демонстрируют долгосрочную подготовку РФ к возможному будущему конфликту с Альянсом. Эти военные реформы проводятся после того, как официальные лица Кремля неоднократно угрожали государствам НАТО, включая страны Балтии и Финляндию", – оценил Институт изучения войны.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия может напасть на страны Альянса уже через пять лет. Он пояснил, что страна-агресор восстанавливает свои военные силы и способности быстрее, чем считалось ранее.

