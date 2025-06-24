"Путину нужна пауза": Зеленский оценил, когда Россия будет готова к нападению на НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может напасть на страну НАТО в течение пяти лет. По его мнению, цель агрессора – "проверить Альянс".

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Об этом он сказал в интервью Sky News. В то же время, когда его спросили, может ли Россия напасть уже в течение нескольких месяцев, украинский лидер сказал, что не верит в готовность Путина.

В этом контексте Зеленский отметил, что планы стран-членов НАТО по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП до 2035 года являются "очень медленными".

"Мы считаем, что, начиная с 2030 года, Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня его сдерживает Украина, у него нет времени на обучение армии", – пояснил президент Украины.

Он считает, что сейчас российскому диктатору нужна пауза, а также снятие санкций и обученная армия.

"А 10 лет – это очень долгий срок. У него уже будет готова новая армия (к тому времени. – Ред.)", – сказал в интервью Зеленский.

Отметим: о том, что Россия может напасть на Альянс через пять лет, ранее говорил и генсек НАТО Марк Рютте. Он признал, что агрессор восстанавливает свои военные силы и способности быстрее, чем считалось.

В то же время бывший глава военного комитета НАТО Роб Бауэр предположил, что Североатлантический альянс может не ответить на "небольшое нападение" РФ на Эстонию. По его словам, если оно будет ограниченным по масштабам и не будет представлять прямой угрозы территориальной целостности страны-члена, то "сначала состоятся консультации между всеми участниками блока". Во время этих обсуждений представители НАТО "будут решать, стоит ли начинать войну с Россией".

Как сообщал OBOZ.UA, в Институте изучения войны оценили, что Россия пытается повлиять на намерения НАТО увеличить оборонные расходы. Она искажает длительные усилия по реструктуризации и расширению своего военного потенциала как оборонительную реакцию на Североатлантический альянс.

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