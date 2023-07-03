С первых дней агрессии России против Украины бывши президент США Дональд Трамп заявлял, что не допустил бы войны, если бы оставался главой государства США. Позже он сказал, что может заключить мирное соглашение с Москвой по завершению войны в Украине в течение дня, снова намекая на то, что это было бы, если бы он был президентом Соединенных Штатов. Но он не уточнил, как это сделает, как и в другом заявлении гораздо раньше, что не допустил бы российской оккупации Крыма.

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На первый взгляд, перед нами решительный политик глобального масштаба, готовый решать самые сложные вопросы безопасности сегодняшнего дня, когда российская агрессия стала проблемой не только европейского, но и всего мирового масштаба разрешения вопросов войны и мира. Но все эти громкие заявления были под большим знаком вопроса. Действительно ли он мог решить всё это в общении с Кремлем или это были лишь заявления популистского характера для поднятия собственного политического рейтинга. Было много сомнений в том, что Дональд Трамп сможет эффективно повлиять на Владимира Путина, чтобы тот отказался от своей агрессивной политики в отношении Киева.

А теперь у нас есть уточнение позиции Трампа относительно прекращения войны в Украине. Это решение заключается в том, что, возможно, Украина должна отдать часть своей территории России. И это не шутка. Об этом говорит бывший президент США, а ныне главный кандидат на поддержку республиканцев в борьбе на новых президентский выборах. Никто не удивился бы, если герой Кремля Виктор Орбан заявил это. Может быть, поэтому премьер-министр Венгрии молится, чтобы Дональд Трамп победил на президентских выборах, чтобы все в мировом порядке шло согласно планам Кремля. Таким образом, в стране, являющейся лидером мировой демократии, можно принять политическое решение о том, что государство основавшее ООН, отдавшее почти 10 миллионов собственных жизней за победу над Третьим рейхом, а это в двадцать раз больше, чем человеческие потери США (417 тыс.), должно отказаться от части своей территории, чтобы закончить войну.

Это противоречит существующему международному праву и установившемуся мировому порядку после Второй мировой войны. Этот порядок сознательно хочет уничтожить Владимира Путина и его политическое окружение, и похоже, что Дональд Трамп готов где-то быть рядом, чтобы помочь в реализации этого преступного плана. Конечно не как злобный политик, а тот, кто хочет, чтобы погибло как можно меньше людей и как можно быстрее восстановился мир. Может быть, Дональд Трамп не уделил достаточного внимания военным целям России в Украине, тогда мы должны обратить на это внимание. Кремль неоднократно официально заявлял, что борется на территории Украины с коллективным Западом во главе с США. Так что Трамп может остановить войну в Украине, где якобы российская армия воюет с американцами, если бы что-то предложил Москве. В Кремле часто повторяли, что Россия является историческим собственником Аляски и что она очень дешёво продала эти огромные территории США.

Может быть, России и не нужны огромные пространства Аляски обратно, но вот острова вдоль побережья были бы для Москвы очень интересны. Если бы Дональд Трамп предложил их Москве, она обязательно приняла бы это и остановила войну в Украине, которая ведется якобы против США. Мы бы все начали жить мирно и счастливо и прославляли бы Дональда Трампа за то, что он нашёл справедливое решение. Кстати, более половины этих островов до сих пор носят русские названия. Но, похоже, борец за мир и спасение человеческих жизней Дональд Трамп не примет столь мудрого решения остановить войну в Украине. Если бы он просто произнес такое мирное предложение, то сразу получил бы 0% поддержки от своих избирателей. От него отвернулись бы даже его близкие родственники.

Вот видите, как это чувствительно, когда ты торгуешь своей территорией, чтобы добиться мира и спасти человеческие жизни. Просто всё это должно быть в рамках действующего международного права, предусматривающего принцип нерушимости границ. Конечно, может быть какое-то консенсусное решение, но обязательно без какого-либо давления. Иначе через несколько лет Российская Федерация вернется и захватит всю Аляску. РФ — самая большая по территории страна в мире, но оккупация новых чужих пространств — часть официальной политики Кремля.

Таким образом, предложение Трампа сейчас состоит в том, что самое главное, что США должны сделать сейчас — это свести Россию и Украину и заключить мир. Бывший глава Белого дома сказал, что российский президент был ослаблен мятежом Пригожина, и сейчас настало время для США попытаться заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. Он якобы хочет, чтобы люди перестали умирать из-за этой нелепой войны. Трамп не исключил, что правительству в Киеве придется уступить часть территории России, чтобы остановить войну, которая началась вторжением в Украину российских войск 16 месяцев назад. Он сказал, что если бы он был президентом, всё было бы "договорено", а украинцы, которые яростно борются за свою страну, "заслуживают большой похвалы" и они имеют право оставить себе большую часть своих земель и якобы Россия согласится на это. Нужен настоящий посредник или переговорщик.

Настало время обеим сторонам встретиться, чтобы заключить мир. Путину навредил мятеж Вагнера и его лидера Евгения Пригожина, но он всё ещё сильный, хотя определенно несколько ослабленный, по крайней мере, в сознании многих людей. Однако, если Путин больше не у власти, "вы не знаете, какая есть альтернатива. Это может быть лучше, но может быть и намного хуже". Что касается обвинений в военных преступлениях, выдвинутых против главы Кремля Международным уголовным судом, Трамп сказал, что судьба Путина должна обсуждаться, когда война закончится, "потому что прямо сейчас, если вы поднимете этот вопрос, то никогда не договоритесь, и не сможете заключить мир".

В итоге, имеем то, что Трамп не хочет отдавать Москве острова вокруг Аляски, которые она с удовольствием приняла бы от США для прекращения войны в Украине, но готов отдать часть украинских территорий. То, что Путин хочет насильно захватить украинские земли и украсть украинских детей, не означает, что с ним не надо договариваться. Так что, по сути, Трамп даёт нам больше открытых вопросов, чем ответов на сегодняшние вызовы российской военной агрессии.