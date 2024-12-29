Трамп понял, что невозможно закончить войну в Украине за 24 часа и осознал кое-что в отношении Путина, – Мережко

После завершения избирательной гонки в США там начал вырисовываться более конструктивный подход к российско-украинской войне. Новоизбранный президент Дональд Трамп осознал, что за сутки положить конец российской агрессии нереально, а представители его окружения снизили количество агрессивной риторики.

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Также Трамп понял, что США не могут пойти на уступки российскому диктатору Владимиру Путину, а формула "мир в обмен на территории" ошибочна. Своими впечатлениями от рабочего визита в США в интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

Он отметил определенное изменение настроений в Вашингтоне после завершения избирательной гонки.

"Я вернулся (из поездки в США. – Ред.) более оптимистично настроенным, чем ехал туда. Потому что увидел, что, во-первых, завершилась очень такая ожесточенная внутренняя политическая борьба за президентское кресло в США. Сейчас мы наблюдаем переход власти к новой администрации, меньше стало такой, знаете ли, агрессивной риторики", – подчеркнул Мережко.

Он также считает, что определенные изменения произошли и в том, как российско-украинскую войну и пути ее завершения видит Трамп, который во время выборов обещал положить конец российской агрессии "за 24 часа".

"Более конструктивный подход вырисовывается, в том числе и в отношении Украины. Трамп, например, понял, что решить этот вопрос за 24 часа нереально. Он также понял, что ни в коем случае нельзя идти на уступки Путину и нельзя решать вопрос мира за счет территориальных уступок Украины. То есть в целом ситуация выглядит более оптимистично, но вместе с тем понятно, что Трамп как лидер, как политик, он имеет определенную специфику. У него такое своеобразное мышление, и это нужно учитывать", – отметил нардеп.

Напомним, ранее о своем нежелании завершать войну Москва сигнализировала устами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он заявил, что Россия недовольна концепцией Трампа по окончанию войны в Украине.

В частности, раздражены в Москве предложением отсрочить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести на территорию нашей страны контингент миротворцев.

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