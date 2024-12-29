Есть предчувствие, что следующий год будет решающим в войне: Мережко об основных вызовах 2025 года

Российские оккупационные войска уже третий год стремятся реализовать стратегию своего диктатора Путина по уничтожению Украины. Вполне понятно, что целью украинцев является полное восстановление территориальной целостности и создание таких условий и гарантий безопасности, которые бы надежно обеспечили страну в дальнейшем от возможности повторения российской агрессии. Со своей стороны новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее посадить за стол переговоров Украину и Россию.

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Своими мнениями по поводу того, каким для Украины будет 2025 год, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

Об основных вызовах в 2025 году

Главным фактором по-прежнему для Украины остается продолжение борьбы за свою независимость. Следует выжить как нация и государство. Важная задача – не потерять территории. Надо сделать все, чтобы добиться максимум с точки зрения защиты наших интересов на международной арене. Чтобы сохранить поддержку наших партнеров.

Огромным вызовом для нас новая администрация президента США Дональда Трампа. Я смотрю на это довольно оптимистично, но нам нужно будет очень много работать на дипломатическом фронте. Ведь от поддержки Соединенных Штатов, особенно военно-технической составляющей, зависит очень много. И это большой вызов и нашей стране, и нашей дипломатии.

Вызовом для нас есть и ситуация в Европе. Планируются выборы, например, в Германии, которая является нашим крупнейшим донором в ЕС. Многое зависит от того, кто станет канцлером. Мы надеемся, что это будет человек, который усилит поддержку Украины. К примеру, речь идет о передаче дальнобойных германских крылатых ракет TAURUS. Много проблем внутри страны имеет президент Франции Эмманюэль Макрон, который является ярым сторонником поддержки Украины.

В то же время ждем положительных новостей из России. Есть некоторые признаки того, что российская экономика в 2025 году, в том числе военная экономика, значительно ухудшится. Что параллельно с санкционным давлением со стороны наших западных партнеров, в конце концов заставит российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

Хотя каждый год говорят, что именно этот год является решающим и так оно по-своему и есть, но все же на этот раз есть такое ощущение, что именно 2025 год будет действительно решающим.

О миротворческой миссии Трампа

Я недавно вернулся из Вашингтона, где имел очень много встреч в рамках группы United for Ukraine, то есть Объединение за советы Украины. Это группа парламентариев, включая руководителей комитетов иностранных дел, ряда европейских парламентов Литвы, Польши, Испании, Италии и других стран. Так вот такое впечатление, что уже либо этот мирный план от Трампа готов, либо близится к завершению его формирования.

В целом, если говорить о настроениях в Вашингтоне, то я вернулся более оптимистично настроенный, чем когда ехал туда. Потому что увидел, что, во-первых, завершилась очень ожесточенная внутренняя политическая борьба за президентское кресло в США. Сейчас мы наблюдаем переход власти к новой администрации, меньше стало такой, знаете ли, агрессивной риторики. Более конструктивный подход вырисовывается, в том числе по отношению к Украине. Трамп, например, понял, что решить этот вопрос через 24 часа нереально. Он также понял, что ни в коем случае нельзя идти на уступки Путину и нельзя решать вопрос мира за счет территориальных уступок Украины. То есть, в целом, ситуация выглядит более оптимистично, но вместе с тем понятно, что Трамп как лидер как политик, он имеет определенную специфику. У него такое своеобразное мышление, и это следует учитывать.

Что касается того, каким будет все же окончательный вариант мирных предложений от новой администрации, то мы ожидаем, что уже в январе, возможно даже до момента инаугурации, то есть до 20 января, спецпредставитель Трампа по Украине Келлог приедет в Киев и представит собственно этот мирный план от вновь избранного президента США. Для нас очень важно, чтобы Соединенные Штаты, то есть новая администрация, продолжали соблюдать принцип без Украины не решать такие вопросы. Это очень важно для нас.

О планах России

Российская Федерация значительно увеличила собственный военный бюджет и продолжает проводить скрытую мобилизацию. По многим показателям агрессор и в 2025 году будет пытаться реализовать первоначальный сценарий против Украины. Его конечная цель даже не содержание оккупированных территорий, а уничтожение Украины как государства и его народа.

Путин не отказывается от основных целей агрессии против Украины, то есть уничтожения украинской государственности. Мы все это должны хорошо понимать. Возможно, не все политики на Западе это понимают, но в Украине, и наши партнеры из стран Балтии, Польши, очень хорошо это осознают.

В то же время надо отдавать себе отчет в том, что Путин использует все для реализации этой своей основной цели. В том числе он может использовать и перемирие для того, чтобы усилить и двинуться дальше. Но, безусловно, речь не идет о том, что он заинтересован в установлении долговременного мира, даже если согласится на переговоры.

О помощи от европейских партнеров и США

На сегодняшний день, как я вижу эту ситуацию – Трамп действительно будет пытаться решать вопросы Украины за счет, в основном, европейской поддержки. Есть очень сильные и многочисленные голоса в его окружении, которые говорят о том, что вопрос Украины это вопрос прежде всего европейской безопасности. И пусть Европа вкладывает в это средства и поддерживает финансово материально и безопасно Украину.

Вместе с тем я не очень верю в то, что со стороны Соединенных Штатов полностью прекратится экономическая помощь. Потому что прежде всего та же помощь военно-технического направления, как мы видим, она способствует развитию американского военно-промышленного комплекса. Это дает дополнительные рабочие места, которые очень нужны сегодня Трампу, ведь это имеет определенный экономический положительный эффект на американскую экономику.

Во-вторых, надо отдавать себе отчет, если Украине не удастся выстоять, то это создаст огромные проблемы безопасности не только для Европы, но также и для Соединенных Штатов. Что в итоге приведет к тому, что расходы на оборону будут гораздо больше, чем помощь, которая оказывается сейчас Украине. Кроме того, есть и политический аспект. Я не верю в то, что Трамп решится на полное прекращение помощи Украине и потому, что это вызвало бы огромную критику как со стороны представителей определенной части Республиканской партии, так и со стороны его оппонентов, в том числе среди представителей Демократической партии. То есть, с точки зрения экономики, политики, я в это не верю. Я думаю, что такая помощь будет продолжаться, но нас интересует ее масштабы.

Что касается Европы, то в этом направлении у меня сомнений никаких нет – поддержка будет продолжаться и дальше. Опять же, сильное и независимое государство Украины – это первоочередной вопрос европейской безопасности. Украина сейчас защищает Европу. И надо делать все, в том числе поддерживать страну материально, финансово и путем предоставления соответствующего современного оружия. Что это в интересах Европы наши партнеры хорошо понимают, поэтому я не предусматриваю какого-либо ухудшения ситуации.

Конечно, есть силы в странах Европы, которые мы сегодня наблюдаем, например, в Германии – это та же "Альтернативы для Германии", которая, по сути, является пророссийской. Мы видим такую же ситуацию и в Словакии, где премьер -министр Роберт Фицо и его политическая сила фактически выступают на стороне Кремля и против помощи Украине Такая же ситуация и в отношении венгерского лидера. Виктора Орбана. То есть такие силы пророссийские, прокитайские, они есть, они активно действуют и нужно готовиться, что эти силы будут увеличивать свое сопротивление как в отношении Украины, так и внутри ЕС и НАТО.

К счастью, они сегодня не доминируют и не имеют серьезного влияния на общую поддержку со стороны Европейского Союза. Мы видим, что сейчас на руководящих должностях в Европейской комиссии и в целом в структурах ЕС находятся политики, очень хорошо понимающие опасность, связанную с тем, что если прекратится помощь Украине, то к чему это может привести. То есть, на сегодняшний день ситуация более-менее стабильная.

По некоторым оценкам, для того чтобы Украина удержалась против российской агрессии, нужно ежегодно предоставлять со стороны Европы, по крайней мере 50 миллиардов евро. Тогда это дает основания для оптимизма даже с точки зрения военной ситуации. Я предполагаю, что такая поддержка будет продолжаться и здесь каких-либо причин для волнений не вижу.

О переговорах по членству в ЕС и НАТО

Мы ожидали, что еще при администрации президента США Байдена удастся хотя бы начать процесс приглашения Украины к членству в НАТО. То есть было такое предчувствие, что, возможно, Байден решится на такой шаг. Но, к сожалению, этого не произошло. Но мы продолжаем развивать наши отношения именно в этом направлении, потому что альтернатив с точки зрения гарантий безопасности, длительной и надежной безопасности для Украины, кроме НАТО, нет. На сегодняшний день только НАТО – главная гарантия нашей безопасности и выживания как государства.

Что касается Европейского Союза, то ведутся переговоры. Мы знаем, что были сформированы группы, состоящие в том числе из представителей Верховной Рады. И уже по кластерам, по конкретным темам начинается процесс переговоров. И это очень важно. Вообще, считалось ранее, что стать членом НАТО легче, чем стать членом Европейского Союза.

Кажется, что в ситуации Украины сейчас получается, что, может быть, даже легче и быстрее стать членом ЕС, а только потом НАТО. Главное, что, в принципе, если посмотреть даже на членский состав и НАТО, и Евросоюза, то мы увидим, что они пересекаются. Не будем забывать, что, кстати, и в рамках Европейского Союза существует такая общая общая политика безопасности.

Сейчас проходят разговоры о будущем, что, возможно, будет создана даже армия Европейского Союза. Именно поэтому для нас важно вступить как можно раньше в ЕС, в том числе с точки зрения обеспечения нашей безопасности.

Об "оси зла" – Китай, Иран, КНДР, Россия

Сейчас мы наблюдаем очень сложную ситуацию - происходит некий откат демократий свободного мира, который уже длится примерно последние 10 лет. Безусловно, сегодня существует некий солидарный интернационал, можно сказать, агрессивная ось зла, объединяющая несколько тоталитарных режимов. Мы видим, что эти страны поддерживают друг друга и координируют свои действия. Они рассматривают победу или поражение России в войне против Украины как свою победу или поражение.

Хотя в их состоянии также происходят неожиданные изменения. Я имею в виду ситуацию в Сирии с падением режима Асада, который, по сути, был частью оси зла, которая таким образом потеряла своего союзника. Также мы получили ослабление Ирана, одного из союзников России.

Относительно Китая мы наблюдаем определенные экономические трудности в этой стране. Та же Северная Корея тоже далеко не в лучшем состоянии. То есть, мы видим внутренние процессы в этих странах, которые все-таки говорят, что это не очень сильная ось. Но очень многое зависит и от решительности и уверенности в себе стран свободного мира, которые должны адекватно реагировать на все нынешние угрозы. Демократические страны должны активнее сплачиваться между собой, в противном случае, свободный мир может испытать очень болезненный удар.