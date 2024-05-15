Почтенное британское издание "золотыми красками" расписало подвиг своих дипломатов, якобы убедивших республиканца Трампа поддержать законопроект о выделении Киеву $61 млрд. Многие фрагменты этого "панегирика" будут интересны украинскому читателю, поскольку в деталях изображают, насколько манипулятивны политики.

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Міністр закордонних справ його величності Девід Кемерон запропонував Трампові підтримати Україну зараз, аби той зміг... у січні 2025-го укласти "мирну угоду" між Києвом та Москвою.

Меседж Кемерона був простим: "За яких ідеальних умов ви як президент зможете укласти угоду про припинення війни [між Україною та Росією] в січні? Якщо обидві сторони завʼязли по лінії та платять за це непомірну ціну". ЗСУ повинні втримати до того часу фронт, тому їм потрібно більше грошей на зброю. Якби до січневої інавгурації путін пішов на Київ, то переможець американських виборів не зміг би виглядати миротворцем.

Українців слід підтримати у війні, щоб у разі перемоги Трамп успадкував тупикову ситуацію, — головний меседж Кемерона, на що кандидат від республіканців відповів: "Ніхто не вказував мені на це. І я радий, що ми поспілкувалися". Після цього Трамп написав в Х: "Ми всі хочемо безпечної та сильної України".

Ще одним проукраїнським амбасадором є Борис Джонсон. У часи премʼєрства він був близьким до Трампа, а 2024-го двічі відвідав США для лобіювання українських інтересів у Конгресі. Характерно, що Трамп також звертався до Бориса за консультаціями.Зусилля експрем'єра мали три цілі.

Змусити Конгрес виділити гроші для України.

Домогтися, щоб кошти, заморожені з російських рахунків у межах санкцій проти Москви, були перенаправлені до Києва. "Настав час змусити Росію заплатити. Позбудьмось цього тривожного паралічу та використаймо ці заморожені російські активи, щоб допомогти фінансувати Україну", — написав експрем'єр.

Джонсон наполягає на тому, щоб українці мали право застосовувати західну зброю по цілях на території РФ.

Схоже, сучасній дипломатії слід уже змінювати свій комунікативний інвентар: дедалі слабше працюють розмови про цінності демократії, про Америку як гаранта безпеки та світового поліцая... тоді як у Кемерона дуже добре спрацювало оте пацаняче: "Як тільки тобі набридне захищати Україну, ти програєш китайцям Тайвань".

Якщо вірити The Times, британські політики маніпулювали політичними слабкостями Трампа, граючи на його марнославстві та згодовуючи йому нехитрий міф: ти зможеш сказати, що був дипломатичним і військовим генієм, який завершив російсько-українську війну. Це практично дослівна цитата з тексту, і не виключено, що саме такі ігри й стали однією з причин, чому Конгрес США ухвалив рішення про виділення Києву таку очікувану допомогу.