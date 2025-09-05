Трамп планирует переосмыслить ракетный договор 1987 года, чтобы продавать тяжелые БПЛА за границу – Reuters

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке переосмыслит ракетный договор 1987 года о контроле над ракетными вооружениями. Это нужно для того, чтобы продавать тяжелые ударные беспилотники типа Reaper и другие передовые военные дроны за границу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще четырех человек, знакомых с планом. Новое решение разблокирует продажу более 100 беспилотников MQ-9 Саудовской Аравии, о чем страна запрашивала весной 2025 года, и это может быть частью соглашения о поставках вооружений на 142 миллиарда долларов, объявленного в мае. Союзники США в Тихом океане и Европе также проявили заинтересованность.

Что планирует сделать Трамп

Определяя дроны как летательные аппараты, такие как F-16, а не как ракетные системы, Соединенные Штаты обойдут соглашение о режиме контроля за ракетными технологиями (РКРТ) между 35 странами, подписанное в 1987 году, что будет способствовать продаже дронов таким странам, как ОАЭ, и странам Восточной Европы, которые пытались получить лучшие американские беспилотные летательные аппараты.

Американский чиновник отметил, что новая политика позволит General Atomics, Kratos и Anduril, которые производят большие дроны, рассматривать свою продукцию как "продажу военной продукции иностранным государствам", что позволит им легко продавать ее на международном уровне.

Эти усилия являются первой частью запланированного "масштабного" пересмотра программы США по продаже военной техники за границу, сообщил чиновник.

Как сейчас толкуют соглашение о контроле над ракетными летательными аппаратами

Согласно действующему толкованию Соглашения о контроле над ракетными летательными аппаратами (РКРТ), продажа многих военных беспилотников подлежит "сильной презумпции отказа", если не приведены убедительные причины безопасности, и покупатель не соглашается использовать оружие в соответствии с международным правом.

Первоначально РКРТ имела целью ограничить продажу ракет дальнего радиуса действия, которые могут доставлять оружие массового уничтожения. Хотя беспилотники были изобретены много лет спустя, они считались подпадающими под действие РКРТ из-за их способности летать на большие расстояния и носить оружие.

Американские производители беспилотников сталкиваются с жесткой конкуренцией за рубежом, особенно со стороны израильских, китайских и турецких конкурентов, которые часто продают по менее жестким ограничениям.

Ни Китай, ни Израиль не являются подписантами Соглашения о контроле над реактивным самолетом (РКРТ) и в результате получили преимущества на Ближнем Востоке. Турция подписала РКРТ в 1997 году, но смогла продемонстрировать свои беспилотники Bayraktar-TB2 против российских войск в Украине, поскольку они имеют меньшую дальность полета, легче и подпадают под другой стандарт договора, чем более тяжелые беспилотники, такие как Reaper.

Россия использовала как отечественные, так и иранские беспилотники для нападений на Украину.

Зато США не продавали и не передавали Киеву большие беспилотники, опасаясь, что передовые технологии могут попасть в руки врага.

Глобальная конкуренция за долю рынка зашкаливает, поскольку военные беспилотники и БПЛА, адаптированные на основе потребительских технологий, рассматриваются как неотъемлемая часть современного поля боя.

Новые принципы позволят США получить лидерство

Американский чиновник заявил, что новые руководящие принципы позволят США "стать ведущим поставщиком беспилотников, вместо того, чтобы уступать это пространство Турции и Китаю".

Точная дата обнародования новых правил продажи дронов еще не определена. По словам источников, обновление программы продажи военной техники за границу ожидалось позже в этом году, и администрация сейчас работает над ее развертыванием.

Изменение предназначено для того, чтобы принести пользу производителям больших передовых дронов с реактивными двигателями, которые разрабатывают новое поколение дронов, которые могут летать вместе с пилотируемыми истребителями в качестве напарников, что является перспективным новым рынком для этой технологии.

Все продажи дронов по-прежнему будут подпадать под процедуру продажи военной техники за границу правительства США, которая изучает региональную динамику клиента, его историю с правами человека и способность защищать систему вооружения.

Одной из первых крупных продаж, которые могут произойти после переосмысления, может быть продажа в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что предыдущий президент США Джо Байден имел более жесткую позицию по продаже оружия Саудовской Аравии в 2021 году, ссылаясь на использование королевством американской военной техники в своей кампании против связанных с Ираном хуситов в Йемене, которая привела к большим жертвам среди гражданского населения. Но с тех пор связи между королевством и Соединенными Штатами потеплели, поскольку Вашингтон теснее сотрудничал с Эр-Риядом после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Ожидается, что Белый дом будет рекламировать этот шаг как часть более широкой инициативы Трампа по созданию рабочих мест и сокращению дефицита торгового баланса США. Однако, защитники прав человека и контроля над вооружениями предупреждают, что это рискует подпитывать насилие и нестабильность в таких регионах, как Ближний Восток и Южная Азия.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты намерены постепенно прекратить программы по оказанию военной помощи европейским странам, которые расположены вдоль границы с Россией и окажутся на передовой в случае любого возможного конфликта с РФ. Вашингтон планирует переложить бремя этих расходов на Европу.

