США планируют свернуть программы военной помощи для европейских стран, граничащих с Россией – FT

Соединенные Штаты намерены постепенно прекратить программы по оказанию военной помощи европейским странам, которые расположены вдоль границы с Россией и окажутся на передовой в случае любого возможного конфликта с РФ. Вашингтон планирует переложить бремя этих расходов на Европу.

Об этом пишет Financial Times. Издание ссылается на источники, знакомые с этим вопросом.

О каких программах идет речь

По данным издания, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону проводить обучение и оказывать военную поддержку союзникам США.

Как сообщили собеседники FT, на прошлой неделе представители Пентагона на закрытой встрече в Вашингтоне сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы по подготовке и оснащению вооруженных сил восточноевропейских стран.

Расходы Пентагона на эти программы утверждаются Конгрессом. Сейчас финансирование выделено до конца сентября 2026 года. По словам источников издания, по истечении этого срока администрация Трампа планирует больше не запрашивать эти расходы.

Согласно оценкам помощников Сената, это решение может привести к сокращению "сотен миллионов долларов", которые США направляют странам, граничащим с Россией.

Трамп перераспределяет внешнюю помощь США

Представитель Белого дома заявил в комментарии изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по "пересмотру и перераспределению" внешней помощи США и указу, который он издал в первый день своего пребывания в должности.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с указом и давнего ударения президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", – сказал чиновник.

В то же время программа Foreign Military Financing, позволяющая странам закупать самолеты, корабли и танки, под сокращение не подпадает, сказал источник.

По словам двух дипломатов, европейские правительства были удивлены этой информацией и пытаются получить дополнительные подробности от Вашингтона. В Европе также оценивают потенциальные последствия такого решения США и смогут ли они компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности.

Издание отметило, что это решение Белого дома совпало с курсом главного стратегического советника Пентагона Элбриджа Колби, который добивается перераспределения ресурсов в пользу Индо-Тихоокеанского региона для сдерживания Китая и снижения рисков конфликта вокруг Тайваня.

Как сообщал OBOZ.UA, США могут сократить численность своих войск в Европе на 30% на фоне переоценки масштабов своего военного присутствия во всем мире. Вашингтон стремится перегруппировать силы в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, в частности растущей напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе.

