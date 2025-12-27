'Давайте смотреть на план А': Зеленский рассказал о прогрессе в переговорах с США и назвал ключевую задачу Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал о текущем прогрессе в переговорах с Соединенными Штатами Америки относительно мирного плана для Украины. Он подчеркнул, что главная задача сейчас – завершение войны и обеспечение гарантий безопасности для страны.

По его словам, Украина активно работает над 20-пунктным планом и открыто ведет диалог с обществом относительно возможных компромиссов. Об этом он заявил, общаясь со СМИ.

Относительно плана "Б", Зеленский отметил, что приоритетом является план "А" – окончания войны.

Он пояснил, что сейчас идет прогресс в переговорах с США, однако существует сложная сторона – взаимодействие американцев с российской стороной.

Основная задача Украины – оформить все возможности на бумаге, чтобы иметь гарантии безопасности, договоры о восстановлении и 20-пунктный план.

Президент добавил, что в случае возникновения недовольства со стороны общества по отдельным пунктам плана, власть будет обсуждать это с гражданами и искать пути решения. Диалог с обществом уже происходит, и американская сторона также заинтересована в таком общении.

"Если у нас будут вещи, которые вызывают много запросов, есть неудовлетворенность общества, мы будем об этом говорить с обществом, и будем думать, как решать те или иные вопросы. Диалог с обществом будет, я считаю, что он уже есть, я открыт к этому. Диалог с обществом будет проводить также американская сторона, они хотят это делать", – сказал он.

Относительно гарантий безопасности Зеленский сообщил, что они формируются в рамках Коалиции желающих при поддержке США. Он также провел консультации с Генсеком НАТО Марком Рютте и, который готов обсуждать детали этих гарантий.

"Я думаю, что все это поможет. Очень важно, чтобы мы были открыты к нашему обществу. В конце-концов есть референдум, в конце-конце есть выборы, есть много инструментов как общество будет показывать свое законное волеизъявление", – объяснил глава государства.

Отдельно Зеленский ответил на вопрос о культурных и языковых аспектах мирного плана, объяснив, что Украина ориентируется на правила и законы Европейского Союза, ведь является будущим членом ЕС. Он подчеркнул, что все обсуждения происходят в этом правовом и культурном контексте.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский уже направляется в Соединенные Штаты, где проведет переговоры с Дональдом Трампом. По дороге в Америку глава государства планирует остановиться в Канаде, чтобы встретиться с премьер-министром Марком Карни.

Накануне Зеленский провел разговор с представителями Трампа Виткоффом и Кушнером. К разговору присоединились также секретарь СНБО Рустем Умеров и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

