Трамп ответил, считает ли Си Цзиньпина диктатором. Видео

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое отношение к лидеру Китая Си Цзиньпину. Во время общения с журналистами его спросили, считает ли он китайского руководителя диктатором.

В ответ Трамп воздержался от прямой оценки, подчеркнув уважение к главе КНР. Соответствующее видео опубликовал Clash Report.

Во время брифинга Трамп отметил, что относится к Си Цзиньпину с уважением и считает его сильным и умным политическим лидером.

По его словам, в международных отношениях важно исходить из реальности и взаимодействия с действующими руководителями государств.

На вопрос журналистов о том, можно ли считать Си Цзиньпина диктатором, американский президент не дал прямого ответа. Зато он подчеркнул, что не склонен давать подобные ярлыки и сосредотачивается на практическом сотрудничестве.

"Он руководитель. Он президент Китая. Я об этом не думаю. Ты имеешь дело с тем, что есть. Я его уважаю. Он очень умный. Он любит свою страну. Я его уважаю. Является ли он диктатором – это уже вам решать", – сказал Трамп.

Напомним, на полях совместного саммита Дональд Трамп и Си Цзиньпинь провели масштабные переговоры в Пекине, которые длились более двух часов и сопровождались громкими заявлениями о будущем мирового порядка. Стороны обсудили торговое сотрудничество, войну в Украине, ситуацию вокруг Ирана и вопрос Тайваня, который глава Компартии КНР назвал"самой опасной точкой" в отношениях двух государств.

Как сообщал OBOZ.UA, Си Цзиньпиньсогласился с американским лиером, что Иран не должен получить ядерное оружие "никогда и ни при каких условиях". Также стороны выступили за сохранение свободного судоходства через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

