Через 72 часа после победы Трампа на президентских выборах утром 9 ноября из лагеря победителя последовало удивительное по своему идиотизму и бессовестности заявление советника и чуть ли не руководителя избирательной кампании некоего Брайана Ланзы, обвинившего Украину в том, что та якобы хочет заставить американских солдат сражаться и умирать за Крым.

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Украинские солдаты третий год сражаются (и несут огромные потери) прежде всего за свою страну и ее свободу, но в том числе и за то, чтобы американцам не пришлось завтра сражаться и умирать в Европе и на Дальнем Востоке. Чтобы защитить благополучный гедонистский Запад от нашествия русско-корейской восточной орды, украинцам не нужны американские солдаты. Но им очень нужно американское оружие, которое предыдущая администрация передавала очень скупо, с большими задержками и нелепыми ограничениями на его использование.

Рассуждения г-на советника были настолько лживы и возмутительны, что они немедленно вызвали шквал в социальных сетях. Пресс-секретарь Трампа был вынужден дистанцироваться от них как от частного мнения одного из членов команды. И это была последняя относительно хорошая новость из Вашингтона 9 ноября. Самая главная и очень плохая приспела к вечеру:

"Я не буду приглашать бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования, — заявил Трамп. — Я высоко ценю сотрудничество с ними ранее и хотел бы поблагодарить их за службу нашей стране".

Между тем несколько информированных источников до недавнего времени уверяли, что кандидатура Майка Помпео серьезно рассматривается на пост главы Пентагона. Майк Помпео убежденный атлантист, классический представитель глубинного государства. Он был архитектором исключительно успешной ближневосточной политики первой администрации Трампа.

Помпео — друг Украины, и ожидалось, что он будет играть роль такого же мудрого внешнеполитического дядьки и во второй трамповской администрации. Он обнародовал свой план мира в Украине еще в июле и в общих чертах он сводится к следующему:

Стороны соглашаются на длительное перемирие вдоль существующей линии соприкосновения, Запад категорически не признаёт при этом оккупированные украинские территории легально принадлежащими России. НАТО берет на себя ответственность защищать территорию Украины к западу от линии разделения в случае нового нападения Путина.

Это не план Победы Украины. Но в сложившихся обстоятельствах это серьезный план. По существу речь идет о приеме в НАТО разделенной страны (как ФРГ в 1953 году). Украина теряет на какое-то время 20% своей территории, но страна окончательно освобождается от власти Московии и в сфере безопасности становится интегральной частью Запада. Предполагаю, что большинство украинского народа могло бы с тяжелым сердцем, но одобрить такой план на референдуме.

Но референдума по плану Помпео не будет. Этот план никогда не поддержит Путин. Как бы аппетитно ни пережевывал Путин захваченные куски украинской территории, ему их недостаточно. Ему нужна вся Украина. Более того. С вожделением предвкушает он то состояние позора, стыда, беспомощности и бессилия, в которое погрузится весь бывший Свободный мир после сдачи Украины.

7 ноября на Валдайском форуме он так победительно сиял, так распинался в комплиментах верному Трампушке, что я теперь уверен: он уже знал тогда, что Трамп отказался от услуг своего внешнеполитического гуру и выбрал план профессионального украинофоба, назначенного им в 2022 году сенатором, а в 2024-м вице-президентом Джей Вэнса. Cобственно Вэнсу было поручено атрибутировать план, подготовленный на наших глазах в ходе взаимных визитов рабочей группой единомышленников (Путин, Трамп и курсировавшие между ними Карлсон, Маск, Орбан). План мира этих замечательных людей — это план уничтожения украинского государства, план окончательного решения украинского вопроса. Так же как план Помпео, он предусматривает замораживание конфликта. Но если по плану Помпео Украина получает при этом западные гарантии безопасности, аналогичные 5-й статье НАТО, то по Вэнсу Украина, напротив, предоставляет России гарантии своей беззащитности. Она юридически отказывается от любой военной помощи Запада, включая поставки вооружений.

Русские с их, по Достоевскому, всемирной отзывчивостью не могли остаться равнодушными к формированию кабинета Трампа. На просторах российского интернета я обнаружил замечательную статейку "Американцы не хотят видеть Помпео в команде Трампа", где РИА "Новости" ссылается на какой-то анонимный опрос, в котором якобы 84% респондентов против приглашения Помпео в правительство США.

Так или иначе, ход событий форсируется. Трамп определился со своим "планом мира" в Украине. Украина на этот план не согласится. Трамп будет угрожать прекратить поставки оружия. Это сценарий января — февраля 2025 года. Думать о нем надо было нам всем вчера. Значит, придется сегодня. Начнем с инвентаризации наших активов, анализа возможностей еще сохранившихся институтов Свободного мира, с виноватой улыбкой исчезающего, как Чеширский кот.

США.

Трамп не пустил в правительство Хейли и Помпео. Но он не может убрать из только что избранного Конгресса республиканцев, которые там в большинстве в обеих палатах и которые в большинстве своем разделяют проукраинские взгляды Хейли и Помпео, а не пропутинские Вэнса и Трампа. И это большинство имеет своих ярких лидеров — Майкл Маккол, Майк Роджерс, Майк Тернер — авторов замечательного доклада "A Proposal for Victory in Ukraine". Два года они справедливо обличали в палате байденовскую администрацию за недостаточную военную помощь Украине, и они же преодолели упорное сопротивление трампистов закону о финансировании этой помощи. Кстати, организатором и душой бойкота закона был законченный негодяй молодой сенатор Джей Вэнс.

Сегодня вся Украина очень хотела бы заслушать мнение трех наших уважаемых друзей по поводу плана мира вице-президента Джей Вэнса. И я надеюсь, мы его в самое ближайшее время услышим.

ЕВРОПА.

Десятилетиями Европа вынашивала планы создания европейской армии, способной обеспечивать ее безопасность независимо от настроений заокеанского союзника. И вот неожиданно эта армия возникла как Венера из пены морской. Называется она ВСУ и почти три года уже защищает Европу от нашествия полчищ восточных варваров. Но в Белом доме появился законченный идиот, почему-то вдруг решивший заставить эффективную европейскую армию капитулировать. А европейцам он посоветовал на него не надеяться, а самим решать проблему своей обороны от тех самых варваров, которых три года перемалывала ВСУ. Нависшая над европейцами экзистенциальная угроза очень быстро прочищает их мозги, и основной вопрос, который они задают себе сегодня, — а сможет ли Европа обеспечить поставки вооружений сражающейся Украине, когда означенный выше джентльмен прекратит их в наказание Украине за отказ капитулировать. Ответ парадоксальный — и да, и нет, в зависимости от сценария военных действий. При патовом сценарии длительной войны на истощение вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения сторон — нет. У Европы просто нет таких, как в США, мощностей производства артиллерийских снарядов. Пока их будут наращивать, украинцы могут кончиться.

Но высокотехнологическое оружие для блиц-победы Украины Европа вполне может предоставить. Экстраординарная угроза требует принятия экстраординарных военно-политических решений.

Сотни (!!!) современных самолетов (F-16, Mirages, Typhoons, Gripens) c национальными экипажами пилотов-"добровольцев", базирующиеся на аэродромах Финляндии, Польши, Румынии, десятки NASAMS станут абсолютными game-changers в российско-украинской войне. Они установят де-факто бесполетную зону над всей территорией Украины, будут уничтожать российскую авиацию в глубине России и, наконец, дистанционно элиминируют или заставят эвакуироваться всю российскую группировку в Крыму. Украинский флаг в Севастополе плюс показательное уничтожение Керченского моста станут как раз теми сложившимися новыми реалиями на земле, которые так любит посмаковать кремлевский диктатор после захвата какого-нибудь украинского села.

По моим представлениям, стран десять, обладающих совместно необходимым потенциалом, готовы будут на такой решительный шаг необходимой самообороны.