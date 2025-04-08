Трамп объяснил, почему США не ввели новые пошлины для России. Видео

Президент США Дональд Трамп наконец-то лично объяснил, почему он не ввел пошлины для Российской Федерации. Он также прокомментировал последние бомбардировки Россией гражданской инфраструктуры Украины.

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Об этом Трамп сказал на брифинге 7 апреля. Он назвал причину отсутствия РФ в "таможенных списках" США и осудил российские обстрелы.

Президента США спросили, планирует ли он еще встречаться с российским диктатором Владимиром Путиным, и может ли это произойти в Саудовской Аравии и попросили объяснить, почему США не установили таможенные тарифы для России.

Американский лидер ответил, что обошел РФ пошлинами из-за того, что Соединенные Штаты не торгуют с Россией из-за войны.

"Причина, по которой мы не говорим о пошлинах для России, заключается в том, что мы по сути не ведем бизнес с РФ, потому, что они находятся в войне", - ответил Трамп.

Он не дал ответа на вопрос, планирует ли в ближайшее время встретиться с Путиным, ответив размыто, что переговоры проходят и "мы приближаемся".

"Итак, мы встречаемся с Россией, мы встречаемся с Украиной и мы приближаемся", – сказал Трамп.

Вместе с тем Дональд Трамп чуть ли не впервые осудил Россию за бомбардировку мирных украинских городов. По его словам, российские войска "бомбят, как сумасшедшие".

"Я не в восторге от того, что происходит с бомбардировкой, потому что сейчас они бомбят, как сумасшедшие. Я не знаю, что там происходит. Это не самая лучшая ситуация... Я не доволен теми бомбардировками, которые происходят за последнюю неделю. Это ужасные вещи. Это ужасные вещи", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, в США впервые объяснили свой торговый удар по безлюдным островам Герд и Макдональд, на которых проживают только пингвины. По словам министра торговли США Говарда Лутника, это сделано якобы для того, чтобы страны не могли использовать их в качестве посредников для обхода тарифов. Трамп хочет перекрыть все возможные лазейки, через которые, по его словам, "остальный мир обкрадывает Америку".

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