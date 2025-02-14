Трамп объяснил, почему не видит Украину в НАТО, и вспомнил Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе, учитывая позицию России. По его мнению, именно Москва "не позволит" стране вступить в НАТО.

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Об этом он говорил на пресс-конференции в Белом доме 13 февраля, вспоминая главу предыдущей администрации. Запись доступна на YouTube-канале LiveNOW from FOX.

Так, американский лидер отметил, что до сих пор поддерживает слова главы Пентагона Пита Гегсета об отсутствии членства Украины в НАТО как части дипломатического урегулирования войны с РФ.

"Я не вижу, как Россия в том положении, в котором есть, позволит им (украинцам. – Ред.) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может случиться", – пояснил Трамп.

Также он убежден, что именно вопрос членства Украины в Альянсе привел к началу полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Потому что Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (россияне. – Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", – выразил убеждение Трамп.

Республиканец в очередной раз заявил, что войны между Украиной и Россией "никогда бы не произошло", если бы именно он тогда был президентом США.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник американского лидера по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что президент США готов удвоить санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Однако пока идет другое развитие событий – по меньшей мере пять инициатив Трампа, которые уже радуют Путина и огорчают Киев.

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