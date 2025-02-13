Дары диктатору: пять инициатив Трампа, которые уже радуют Путина и огорчают Украину

Президент Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы положить конец "конфликту" в Украине, заявляет спецпосланник американского президента по вопросам Украины и России Кит Келлог. Однако пока есть другое развитие событий - шаги новой администрации, которые наоборот идут в пользу диктатора РФ Путина.

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11 февраля Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за освобождение американского учителя Марка Фогеля, который по выдуманным обвинениям отбывал многолетний срок в российской тюрьме. Президент США сказал, что "увольнение может сыграть значительную роль в прекращении войны в Украине" и описал освобождение как "акт щедрости" со стороны диктатора. При этом 47-й президент США сделал уже несколько "нежных" уступок Путину. Например, ликвидировало KleptoCapture – американское спецподразделение по розыску активов подсанкционных российских олигархов, имеющих тесное отношение к Кремлю. Шаг по ликвидации этой группы Путину.

О том, как Дональд Трамп и его администрация предпринимают шаги, которым радуются в Кремле, – в материале OBOZ.UA.

Радуются олигархи, радуется пропаганда

Генеральная прокуратура США объявила об отмене рабочей группы KleptoCapture, занимавшейся поиском и арестом активов российских компаний и олигархов, попавших под американские санкции в связи с войной в Украине. Это направление было начато при президенте США Джо Байдене после начала российского полномасштабного вторжения.

KleptoCapture работала на то, чтобы ограничить финансы близких к Кремлю олигархов. Среди обвиняемых – алюминиевый магнат Олег Дерипаска и "православный" медиа-олигарх Константин Малофеев, олигарх-сенатор Сулейман Керимов и просто очень богатый и близкий к Кремлю человек – Виктор Вексельберг. Также группа осуществляла контроль за соблюдением санкций против Москвы, выявляла и наказывала компании, которые помогали России их обходить. Деятельность группы подрывала экономические возможности России для ведения войны в Украине, а также наносила ущерб олигархам, близким к Кремлю.

Американское отделение организации по борьбе с коррупцией Transparency International заявило, что решение генпрокурора США Бонди "значительно подрывает способность США противодействовать транснациональной коррупции, которая продолжает угрожать ключевым интересам США в сфере безопасности и экономики", ведь действия KleptoCapture "привели к идентификации, замораживаниям конфигураций и конфигураций долларов Америки". Трамповский генпрокурор считает по-другому. Бонди заявила, что политика, направленная на вытеснение России с мировых рынков, теперь будет перенаправлена на борьбу с наркокартелями, а потому средства, направлявшиеся на работу группы, пойдут на финансирование новых направлений.

По состоянию на февраль 2024 KleptoCapture ограничила доступ, изъяла или добилась судебных решений по конфискации активов российских бизнесменов почти на $700 млн, говорится на сайте Минюста США. За время работы группа обвинила более 70 человек в нарушении санкций и экспортного контроля против России.

Генеральный прокурор США также решила отменить Foreign Influence Task Force — рабочую группу в Минюсте, созданную во время работы первой администрации Трампа для противодействия иностранному влиянию. Усилия сотрудников этого отдела были направлены против российских попыток "посеять раздор, подорвать демократию и распространять дезинформацию". Фактически эта группа противодействовала распространению российской пропаганды в Штатах и Европе, резкое увеличение подобной деятельности отмечается после 24 февраля 2022 года.

В прошлом году, в том числе с помощью Foreign Influence Task Force, ФБР смогло создать 277-страничное досье, где подробно описываются планы России по завоеванию "сердечек и умов" американцев и европейцев. Правительство США обвинило граждан России и прикрыло деятельность более 30 интернет-доменов из-за спланированной кампании по влиянию на американские и европейские выборы.

Во главе разведки "чувствительный" к РФ человек

Сенат США утвердил Тулси Габбард на должность директора Национальной разведки, который формально является главой разведывательного сообщества США, в которое входят 18 различных ведомств, в том числе ЦРУ, ФБР и подчиненные Министерству обороны разведуправления. Кроме того, именно ее офис составляет так называемое "Ежедневное президентское резюме" — секретный сборник разведданных, который ложится на стол президента каждое утро.

Что же теперь координировать американскую разведку будет человек, который повторяет за Путиным и российской пропагандой любую ложь по поводу войны в Украине, НАТО и действий Запада с помощью украинцам. Габбард фактически "сочувствует" России в ее войне против Украины.

"Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала законные опасения России по безопасности в связи с вступлением Украины в НАТО", – заявляла она в начале полномасштабной войны.

Такой шаг может повлечь замедление обмена разведданными, что потенциально может повлиять на разведывательный потенциал НАТО и Украины, которая в годы войны активно сотрудничает с американской разведкой.

Расследование преступлений РФ под угрозой

Решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить финансирование других стран начало отражаться на международных усилиях по привлечению России к ответственности за вероятные военные преступления в Украине, сообщает Reuters. С февраля 2022 г. Украина возбудила более 140 000 дел о военных преступлениях.

Международные инициативы, финансируемые США, такие как Группа консультантов по расследованию военных преступлений в Украине (ACA), оказывали поддержку украинским властям, помогая проводить расследование даже во время боевых действий. На кону шесть проектов, финансируемых США и реализуемых Офисом Генерального прокурора Украины, общей стоимостью 89 миллионов долларов. По меньшей мере, пять из этих проектов уже заморожены.

Среди пострадавших инициатив – сбор и сохранность доказательств военных преступлений, антикоррупционные проекты и реформа украинской системы прокуратуры. Из-за замораживания финансирования около 40 экспертов Международной инициативы уголовного правосудия Джорджтаунского университета, координирующей деятельность ACA, вынуждены прекратить работу. Кроме того, пострадали украинские неправительственные организации, которые занимались сбором доказательств и документированием убытков.

США пересматривают подход к помощи

Первая встреча контактной группы по вооружению Украины "Рамштайна" при Трампе, которая состоялась 12 февраля, демонстрирует, что президент США, как и обещал, постепенно пересматривает подход к помощи Украины. Да, впервые "Рамштайн" состоялся под председательством не США. В этот раз это была Великобритания. Также США впервые не объявили пакет военной помощи.

Глава Пентагона Пит Гегсет все же присутствовал на заседании контактной группы, призвав, "быстрее закончить российско-украинский военный конфликт". Он также отметил, что вопросы гарантий безопасности будут возложены на Европу, а также на то, что администрация президента США намерена добиться от союзников в Европе, чтобы они начали закупать американское оружие для Украины. Если хотят, конечно.

Это может свидетельствовать о первых уступках Трампа.

Что касается ликвидации американского спецподразделения, которое занималось российскими олигархами, то, возможно, это одна из первых уступок Путину со стороны Трампа. И таким образом он, я думаю, считает, что сразу выигрывает по двум направлениям. Во-первых, действительно, исполняет определенные пожелания Кремля. С другой стороны, деньги российских олигархов теперь смогут снова приходить в экономику США. Такой шаг действительно может свидетельствовать о начале переговоров и первых уступках Кремлю в вопросе ослабления санкций – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

По словам эксперта, когда были созданы соответствующие группы и комитеты, которые не позволяли в режиме онлайн обходить санкции, можно было говорить об активном противодействии. Сейчас это будет зависеть исключительно от Дональда Трампа и его видения ситуации в мире, достаточно специфическое как для демократического лидера. При этом это не означает, что история закрыта, потому что в любой момент президент США может дать распоряжение Министерству финансов "разорвать" тех же российских олигархов, но теперь это будет зависеть исключительно от него лично.

"Что касается решения отменить Foreign Influence Task Force, то эта группа появилась при Трампе как ответ на обвинение, что его президентская компания имела российский вкус помощи. И таким образом он пытался доказать, что все это ложь. Во времена Байдена работа этой группы была наиболее активной, когда как раз и начались ограничения российских пропагандистов в Штатах. Да, Трамп сегодня разрушает различные институции, но это не значит, что завтра разрешат работать в Штатах российским и китайским пропагандистским компаниям. Это будет решать уже в ручном режиме новая американская администрация, кого допускать, кого нет", – отмечает Александр Леонов.

Что касается изменения подходов к помощи, то как минимум в Соединенных Штатах сегодня рассматривают такой момент, считает Леонов. К примеру, американцы сейчас хотят все делать за деньги. По мнению эксперта, в этом отношении есть немаловажный момент. Ведь оружие, которое Украина получала как помощь, его использование нужно было согласовывать с партнерами. Если же оружие покупается, то никто не может указывать, как оно должно применяться.

"Если мы оккупируем ракеты ATACMS, а не получаем в рамках пакетов помощи, то, очевидно, Украина имеет само право самостоятельно решать, как их применять. Также может быть расширение линейки вооружения, ведь многие при Байдене говорили о передаче Украине других крылатых ракет, но этого так и не произошло. Возможно, как раз когда речь идет о закупке, эти ракеты пойдут в Украину. И поэтому это можно рассматривать действительно как с одной стороны сокращение возможностей получения оружия бесплатно, но, с другой стороны, это может способствовать тому, что Украина получает больше оружия и более современного оружия без ограничений на применение, но за деньги наших европейских партнеров. Мне кажется, это любопытный момент", – констатировал Александр Леонов.