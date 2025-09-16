Почти сразу после инаугурации Дональда Трампа 47-м президентом США в стране начал набирать обороты политический скандал, связанный с делом Эпштейна. Еще в период предвыборной компании Трамп активно использовал дело Эпштейна и все что с ним связано против Демократической партии и ее лидеров, которых открыто обвинял в причастности к противоправной деятельности.

Та інформація, яка вже оприлюднена і є в інформаційному просторі, а також окремі докази, які теж зʼявились перетворюють давню справу на потенційну бомбу уповільненої дії для американського президента.

Що це за справа Епштейна і як вона може вплинути на політичну долю Трампа?

Метою цього матеріала не є глибокий аналіз цієї справи, головною метою цього матеріалу є не безпосередньо ця справа, а події, ймовірність яких є надзвичайно високою і які можуть призвести до політичної катастрофи Трампа, про що буде далі.

Але,все ж таки, що це за справа Епштейна? Дуже стисло.

Справа померлого в тюрмі мільярдера і засудженого педофіла Джеффрі Епштейна, навколо якого народилося безліч конспірологічних теорій, обернулося політичною кризою для Дональда Трампа, яка не вчухає, а з кожним новим доказом, який зʼявляється в інформаційному просторі, знову набирає надзвичайної актуальності. Трамп був знайомий з Епштейном з давніх часів, всю передвиборну кампанію обіцяв відразу після приходу в Білий дім розсекретити матеріали справи. В особливості оприлюднити "список клієнтів" з іменами тих, кому американський фінансист начеб-то "позичав" неповнолітніх для надання сексуальних послуг.

Однак, Трамп не зробив цього до цих пір і кілька разів змінював своє ставлення до справи. Це викликало надзвичайно широкий громадський інтерес, адже Трамп обіцяв опублікувати конфіденційні матеріали по справі Епштейна. І ось тепер його прихильники вимагають виконати обіцянку - і на фоні зволікання президента навіть ставлять під сумнів його щирість. Сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн шість років тому помер у вʼязниці . Навколо його смерті теж існує немало теорій змови, багато хто не вірить у його самогубство і вважають, що смерть цієї важливої для Трампа особи, може бути не самогубством, а навмисним вбивством.

У липні 2025 року The Wall Street Journal повідомила, що генеральний прокурор США Пем Бонді у травні поінформувала Дональда Трампа про те, що його ім'я фігурує у матеріалах розслідування у справі Джеффрі Епштейна. Це суперечить публічній заяві Трампа, зробленій у липні, коли він двічі відповів "Ні" на запитання журналіста про те, чи Бонді згадувала його ім'я.

За інформацією WSJ, Бонді поінформувала президента про наявність чуток та непідтверджених тверджень про безліч осіб, включаючи самого Трампа. Також вона зазначила, що в документах міститься чутлива інформація, включаючи матеріали з дитячою порнографією та дані жертв, які не підлягають розголосу.

Депутати Палати представників Конгресу США від Демократичної партії, як повідомляє DW, у понеділок, 8 вересня, опублікували фотографію вітальної листівки, підписаної, як вони стверджують, президентом США Дональдом Трампом та відправленої фінансисту Джеффрі Епштейну понад 20 років тому.

На листівці зображено схематичний силует оголеного жіночого тіла, поверх якого надруковано діалог між "Джефрі" та "Дональдом". Він завершується фразою: "З днем народження – і нехай щодня буде новим чудовим секретом".

Як ще раніше повідомила газета The Wall Street Journal, юристи, які керують спадщиною Епштейна, 8 вересня передали комітету копію вітального альбому до його 50-річчя 2003 року, в якому була листівка за підписом Трампа.

У липні, коли The Wall Street Journal вперше написала про існування цієї листівки, Дональд Трамп назвав публікацію фейком та заявив, що нічого подібного не писав. Президент США подав судовий позов на 10 млрд доларів проти газети та її власника медіамагната Руперта Мердока.

Опоненти Трампа вимагають негайно опублікувати усі матеріали по справі Епштейна, в тому числі і "список клієнтів", які Трамп обіцяв оприлюднити під час виборчої компанії і які він активно використовував для політичної дискредитації його опонентів. Виборці повірили Трампу. Не виключено, що цей "компрометуючий" демократів матеріал вплинув на їх волевиявлення.

З усього видно, що ця справа і все, що з нею повʼязано, може стати для Трампа політичною катастрофою.

Згідно з опитуванням Reuters/Ipsos, проведеного ще в липні , понад дві третини американців вважають, що адміністрація Трампа приховує інформацію про клієнтів Епштейна. Зараз вже усім стало зрозумілим, що

справа Епштейна переросла в глибоку кризу довіри до Трампу, найглибшу за весь час його президентства.

В той час, коли політична криза в США почала набувати загрозливих для Трампа масштабів в США було скоєно жахливий злочин - вбивство політичного активіста та прихильника Трампа Чарлі Кірка, в якого вистрілили під час його виступу в кампусі Університету у штаті Юта Utah Valley. Кірк отримав поранення у шию. Його відправили до лікарні у критичному стані. Трохи згодом президент США Дональд Трамп сказав, що Кірк помер.

Трамп оголосив у своїй соцмережі Truth Social, що розпорядився на знак жалоби на чотири дні, до вечора неділі, приспустити прапори по всій країні. Це - національна трагедія.

"Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк мертвий. Ніхто не розумів і не співпереживав молоді у Сполучених Штатах Америки краще за Чарлі. Всі його любили і захоплювалися ним, особливо я, а тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріке та сім'ї. Чарлі, ми любимо тебе!", - написав Трамп.31-річний Чарлі Кірк — відомий прихильник Трампа та провідний подкастів, він заснував студентське об'єднання Turning Point USA для просування консервативних цінностей у школах, коледжах та університетах і був дуже популярним, особливо серед молоді.

Кірк,не займав будь яких посад в адміністрації Трампа, але його вплив був надзвичайний. Достатньо сказати, що за його рекомендацією Венс став віце-президентом США і були призначені деякі урядовці. Він був дуже близький до сімʼї Трампа.

Причини цього вбивства поки що невідомі, єдине що можна з великою долею ймовірності стверджувати, що 22-річний чоловік який підозрюється у вбивстві Кірка, був позапартійним і виріс в консервативній республіканській сімʼї. Мотиви цього вбивства поки що невідомі.

Разом з тим, не можна виключати, що це вбивство було здійснено з метою відволікти увагу від політичної кризи Трампа. Таке часто буває.

Але, давайте повернемось до політичної ситуації, яка створилась навколо Трампа, які б наслідки вбивства Кірка не були, вони поки невідомі.

Разом з тим, представники Республіканської партії, в тому числі і їх лідер Трамп та губернатор Юти не тільки висловили співчуття сімʼї Кірка, але вже й почали використовувати його імʼя в політичних заявах. Не можна виключати, що Трамп може використати вбивство популярного в країні Кірка заради перемоги на виборах у Конгрес.

Найближчими днями відбудуться вибори в деяких округах, які можуть істотно вплинути на політичну карʼєру Трампа. В цьому році у двох округах Флориди вже відбулися позачергові вибори, замість вибулих членів Палати представників. В обох округах перемогли соратники Трампа, що в підсумку збільшило склад представників Республіканської партії у Конгресі до 220. Це означало, що республіканці мали гарантовану більшість у Палаті представників.

Але життя продовжується. І зараз знову є декілька вакансій, які найближчим часом будуть заповнені за результатами позачергових виборів. До цих виборів прикута надзвичайна увага, оскільки у разі якщо перемогу отримають на цих округах представники Демократичної партії, то це може призвести до катастрофічних наслідків для Трампа.

Демократ Джеймс Вокіншоу виграє місце в Палаті представників США на позачергових виборах у Вірджинії, скоротивши більшість Республіканської партії, прогнозує CNN.

"Сьогодні ввечері жителі північної Вірджинії надіслали дуже потужний сигнал: безрозсудному порядоку деннному Трампа має бути покладений край", – сказав Волкіншоу у своєму виступі на вечірці з нагоди виборів у вівторок.

Волкіншоу, колишній керівник апарату Конноллі (депутат від цього округу, який помер) та керівник округу Ферфакс, мав значний успіх. Волкіншоу протистояв республіканцю Стюарту Вітсону, ветерану війни та колишньому спеціальному агенту ФБР, який зараз працює лобістом. Розташований у передмісті Вашингтона, округ Колумбія, включає значну частину округу Ферфакс і є домівкою для тисяч федеральних службовців. На виборах 2024 року він проголосував за колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс, а не за президента Дональда Трампа, з перевагою в 34 відсоткові пункти. Конноллі пройшов переобрання з таким самим відривом.

Демократи Палати представників сподіваються повернути свої ряди після того, як низка смертей членів дала Республіканській партії певний простір для перепочинку, оскільки партія має невелику більшість у палаті. Конноллі став третім демократом Палати представників, який помер під час перебування на посаді цього року після того, як представники Сільвестр Тернер з Техасу та Рауль Гріхальва з Аризони померли в березні. Республіканець від Теннессі Марк Грін пішов у відставку в липні, в результаті чого нинішній розподіл голосів у Палаті представників становить 219 республіканців проти 212 демократів.

Можливо, всі три вакансії від Демократичної партії будуть заповнені до того, як Гріна замінять у грудні, що посилить тиск на вузьку більшість у Республіканській партії. Вибори на заміну Гріхальви заплановані на 23 вересня, а спеціальні вибори в окрузі Тернера – на 4 листопада: очікується, що обидва місця залишаться в руках демократів.

Прихід цих демократів може означати своєчасну перевагу для членів Палати представників, які прагнуть домогтися голосування за оприлюднення справи Джеффрі Епштейна.

Двопартійна петиція, яку очолює республіканський представник Томас Массі та демократичний представник Ро Ханна, потребує 218 підписів для просування, і конгресмени стверджують, що наразі мають 216 голосів без урахування Вокіншоу та ймовірного члена Демократичної партії від Аризони, які приєднаються до палати цього місяця.

"У нас є 218 голосів. 216 вже підтримують це", – сказав Ханна в інтерв'ю програмі "This Week" на каналі ABC у неділю. "Є дві вакансії, про які не так багато повідомлялося, але двоє демократів приєднаються, і вони обидва мають намір підписати її. Це станеться до кінця вересня".

У разі якщо на цих двох округах переможуть, як прогнозується демократи, то вони поставлять свої підписи під петицією і яка набере необхідні 218 голосів, що поставить Білий дім перед важким вибором - що робити? І оприлюднити усі матеріали по справі Епштейна вони не можуть і не виконати рішення Конгресу США - вони теж не можуть. Тобто, для Трампа фактично складається патова ситуація, яка відкриває шлях до його політичної катастрофи.

Безумовно, це питання турбує Трампа і розділило його колег-республіканців — настільки, що ще влітку спікер Палати представників США Майк Джонсон раптово заявив, що відправляє законодавців у літню відпустку на день раніше, щоб уникнути боротьби в залі за голосування у справах Епштейна.

Його рішення заблокувало спробу демократів і деяких республіканців провести голосування щодо двопартійної резолюції, яка б зобов'язувала Міністерство юстиції оприлюднити всі документи, пов'язані з Епштейном, оскільки Білий дім і Мінʼюст США відмовилися оприлюднювати файли із справи Епштейна. Таким чином американський народ позбавлений права знати, що то за список клієнтів ( якщо він був) і хто в тому списку і хто був причетний до насильства над молодими жінками та дівчатами підлітками.

Тепер, у разі перемоги демократів у двох округах, які теж підпишуть цю петицію, яка набере необхідну кількість голосів і її голосування вже ніхто не зупинить.

Почекаємо, залишилось недовго. Але, наслідки цих позачергових виборів, можуть призвести до серйозної політичної кризи в Сполучених Штатах, яка в свою чергу може призвести Трампа до політичного краху.