'Трамп может перейти к условному плану 'В': Мельник объяснил, чего ждать Украине и могут ли США надавить на Россию

Президент США Дональд Трамп часто может отказываться от своих слов, поэтому ориентироваться на то, какими будут его дальнейшие действия, исходя из заявлений, недальновидно. Однако украинская власть и партнеры нашей страны могут достучаться до Трампа и его ближайшего окружения.

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В таком случае американский президент может перейти к условному плану "В", который заключается в существенном усилении санкций против России. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

По его словам, Трамп уже несколько раз вербально выражал свое недовольство российским диктатором Путиным. Поэтому, когда президент США начнет слушать всех своих советников, а не только Стива Уиткоффа, он может поменять свою позицию.

"Тогда он может перейти к условному плану "В", которого, скорее всего, у него не существовало, и он включит то, что уже не раз озвучивал – мощные санкции против российской нефти. Но подчеркиваю: это мы сможем утверждать только тогда, когда это произойдет, потому что заявления Трампа, к сожалению, не реализуются в конкретных действиях, выгодных Украине", – заявил Мельник.

Военный эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день риторика Трампа не является надежным основанием для прогнозирования его последующих действий.

"Думаю, у Трампа есть определенное стратегическое видение того, чего он хочет добиться этим вмешательством в российско-украинскую войну. У него есть определенная картина в своей голове, как именно из этой войны вытащить максимальные дивиденды для себя лично и, возможно, для интересов США, как он это понимает", – заявил эксперт.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры относительно завершения войны России против Украины "в самом разгаре". У администрации американского президента Дональда Трампа иногда "есть разочарование" как в россиянах, так и в украинцах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Вэнс сказал, что для завершения войны нужны "территориальные уступки" от обеих сторон. По его словам, Штаты представили "очень четкое предложение" РФ и Украине относительно пути продвижения к мирному соглашению.

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