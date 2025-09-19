Трамп блокирует военную помощь Тайваню на более $400 млн ради сделки с Китаем – WP

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался согласовать военную помощь Тайваню на более 400 млн долларов. Такое решение было принято ради торгового соглашения и вероятного саммита с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщает Washington Post, со ссылкой на заявления пяти анонимных источников. В частности, они отметили, что вывод, который еще может быть пересмотрен, стал бы кардинальным изменением в политике США в отношении Тайваня.

США давно инвестируют в оборону Тайваня

По данным двух информированных источников, речь идет о пакете помощи на более 400 млн долларов, который будет включать боеприпасы и автономные дроны и будет "значительно сильнее" предыдущих поставок. В Белом доме подтвердили, что окончательное решение по пакету еще не принято.

В то же время США уже длительное время инвестируют в укрепление обороноспособности Тайваня, ведь Народно-освободительная армия Китая активно наращивает силы и проводит масштабные учения вокруг острова. По словам американских военных и разведчиков, Си Цзиньпин поставил задачу сделать армию способной к захвату Тайваня до 2027 года, хотя эта дата не рассматривается как конечный срок для вторжения.

"Это было бы совершенно неподходящее время для США, чтобы убрать ногу с педали газа", – сказал бывший чиновник Пентагона Дэн Блюменталь.

Трамп заинтересован в сотрудничестве с Китаем

В материале отмечается, что администрация Трампа в значительной степени смягчила конкуренцию с Китаем, пытаясь заключить масштабную торговую сделку с Пекином. В частности, был ослаблен экспортный контроль на передовые полупроводники и отказано во введении запрета на социальную сеть TikTok, что вызвало беспокойство у некоторых законодателей-республиканцев и бывших членов администрации относительно недостаточной поддержки обороны Тайваня.

Администрация Трампа убеждена, что Тайвань с его большой и стабильной экономикой, должен закупать собственное оружие, подобно европейским странам. Эту позицию разделяют и некоторые демократы в Конгрессе.

По сообщению четырех информированных источников, в августе на встрече представителей оборонных ведомств США и Тайваня в Анкоридже стороны договорились о масштабном пакете поставок вооружений. Тайвань планирует профинансировать его через новый законопроект о расходах на оборону, который сейчас обсуждается в законодательном органе.

По данным источников, пакет в основном будет состоять из дронов, ракет и датчиков для наблюдения за побережьем острова. Однако поставки этого оружия следующего поколения могут занять несколько лет. Тайбэй уже ожидает вооружения на миллиарды долларов, включая истребители F-16 и противокорабельные ракеты Harpoon.

Тайвань планирует потратить 3,3% ВВП на оборону в следующем году и намерен увеличить этот показатель. В августе президент Лай Цзин-де заявил, что остров к 2030 году будет тратить на оборону 5% ВВП, тогда как Трамп призывает поднять этот показатель до 10%.

"Правительство США годами призывало Тайвань покупать больше недорогого оружия, чтобы противодействовать огромному превосходству Китая в кораблях, самолетах и ракетах, но это также усложнит достижение такого резкого увеличения расходов на оборону. При первой администрации Трампа США одобрили продажу оружия Тайваню на сумму почти 20 миллиардов долларов, большинство из которых пошло на дорогостоящие платформы, такие как истребители F-16 и танки Abrams", – говорится в статье.

С момента возвращения в должность Трамп посылал смешанные сигналы как Китаю, так и Тайваню, продолжающиеся от начала неожиданной торговой войны с Пекином в апреле до обвинений Тайбэя в краже американской полупроводниковой промышленности. Администрация отменила запланированные встречи высокопоставленных чиновников обороны США с представителями Тайваня и отказала Лаю в поездках в Нью-Йорк и Даллас в августе.

Сам Трамп неоднократно уверял, что Китай не осуществит вторжение на Тайвань во время его пребывания в должности.

В то же время высокопоставленные чиновники администрации в течение последних недель активно общались со своими китайскими коллегами по телефону в рамках подготовки к возможному саммиту Трампа с Си Цзиньпином этой осенью.

Министр обороны Пит Хегсет в этом месяце провел разговор с китайским коллегой, адмиралом Дун Джуном. В заявлении Пентагона отмечается, что Хэгсет "четко дал понять, что Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Китаем, а также не стремятся к изменению режима или удушению КНР".

Напомним, в конце августа Трамп анонсировал свой визит в Китай для переговоров с председателем страны Си Цзиньпином. Американский президент отметил, что может посетить Поднебесную до конца текущего года и добавил, что имеет "козыри", которые могут "уничтожить Китай".

Как писал OBOZ.UA, министерство обороны Тайваня впервые назвало дату потенциального нападения Китая на остров. Вероятно, это может произойти в 2027 году.

