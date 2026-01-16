'Трамп и Путин значительно ближе друг к другу': дипломат объяснил, что стоит за посягательствами США на Гренландию

США рассматривают Гренландию как долгосрочный стратегический запас, а не как объект немедленной добычи ресурсов. Разговоры о безопасности, Китае и России являются скорее удобным прикрытием, чем реальной причиной интереса Вашингтона к острову.

За этой логикой стоит имперское мышление, которое сближает подходы Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008–2010 годах Андрей Веселовский.

По словам дипломата, стратегический интерес США к Гренландии не стоит сводить только к наличию полезных ископаемых. Он привел пример из собственного опыта работы в Африке, где украинские и американские подходы к ресурсам кардинально отличались.

Если советская и украинская модели предусматривали полный цикл – от добычи до переработки, то американцы действовали иначе: вывозили руду в США и просто складировали ее без всякой обработки. Речь шла о формировании запасов на десятилетия вперед.

"И вот это сегодня Соединенные Штаты хотят сделать с Гренландией. Реальная добыча там сейчас маловероятна. Причин много. Жесткое экологическое законодательство. Прямой запрет на разведку урана. Даже если уран встречается как сопутствующий элемент, разработка запрещена. Плюс километровый, а иногда и полуторакилометровый ледовый покров. И еще одно. Только 10–15% территории Гренландии геологически исследованы. О ресурсах можно только догадываться", – объяснил он.

По мнению дипломата, логика США проста: получить контроль над территорией "навеки" и сохранять ее как кладовую на будущее. А уже потом решать, понадобятся ли эти ресурсы и в какой форме.

Разговоры об угрозах со стороны Китая или России Веселовский считает скорее политическим поводом. Составляющая безопасности, по его словам, решается достаточно легко. На Гренландии уже есть американская военная база, а сам остров, который в три раза больше Украины, имеет лишь около 100 километров дорог.

Построение еще одной или двух баз – вопрос времени и финансов, за несколько лет можно полностью закрыть военные потребности. К этому добавляется потенциал совместного патрулирования с Канадой, Великобританией и Исландией.

Веселовский отметил, что даже тема "китайской угрозы" легко снимается: достаточно выкупить несколько добывающих объектов, которые имеют китайское финансирование, и формальные основания для таких заявлений исчезнут. Однако это не меняет позиции Дональда Трампа.

"Так же, как Путина не останавливали гарантии Украине. Это логика человека, который уверен, что может все", – сказал он.

В этом, убежден дипломат, и проявляется имперская логика. Она основывается на уверенности, что сила позволяет игнорировать гарантии, договоренности и позицию других государств. Именно поэтому, по словам Веселовского, Трамп и Путин в своих подходах значительно ближе друг к другу, чем это готовы признавать на Западе.

