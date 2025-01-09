Все то, что Трамп наговорил на своей пресс-конференции, свидетельствует о его желании разделить мир между государствами, которые он считает великими: США, Россией и Китаем. По крайней мере, Трамп уже очертил свои желания – он хочет забрать Гренландию и Канаду. Фактически он пытается уподобиться авторитарным лидерам, но эта игра скоро закончится. Дискуссии и заявления, конечно, будут, но нужно быть самоубийцей, чтобы пойти на все это, в частности, начать конфликт с Европой, пишет Александр Палий для glavred.net.

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Тож поділити світ між США, Росією і Китаєм Трампу навряд чи вдасться, оскільки сьогодні сильними суб’єктами є і Європа, і Україна – щонайменше вони опиратимуться подібним спробам. Якщо Трамп намагатиметься порушити певні зв’язки з Європою, для Америки і для нього особисто це дуже дорого коштуватиме, адже американська великодержавність, по суті, побудована на цих зв’язках.

До того ж сьогодні Північна Корея кричить "Смерть Америці!" і запускає ракети. Іран кричить "Смерть Америці!" і запускає ракети. Росія кричить "Смерть Америці!" і запускає ракети. Китай не кричить "Смерть Америці", але запускає ракети. За таких умов посваритися зі своїми союзниками було би повним безглуздям.

Якщо Трамп розсвариться з Європою, на США чекає економічна криза. Американці проголосували за Трампа, сподіваючись, що він вирішить проблему "дорогих яєць" і знизить ціни на продукти харчування, але його дії радше призведуть до протилежного.

Якщо, наприклад, образиться Канада і припинить поставки канадської нафти до США (а вона туди чимало експортує), уявіть, що почнеться в Штатах. Так само Європа є колосальним ринком, де американці мають унікальні можливості. Тож якщо почнуться торговельні війни, американці побачать, що яйця не те ще не подешевшали, а навіть стали дорожчими.

Крім того, Трамп багато наговорив про членство України в НАТО, але сказав зовсім не те, що було насправді. За Байдена політика США щодо членства України в НАТО жодним чином не змінилася. Ще на Бухарестському саміті 2008 року Україні були дані обіцянки, що вона стане членом Альянсу. Причому обіцяв це не демократ, а республіканець – Джордж Буш-молодший. А за Байдена нічого не змінювалося: він нас до НАТО не брав. І Росія напала на Україну якраз тому, що наша країна не була членом Альянсу.

Як у цьому контексті Трамп діятиме далі? Жодним чином він не зможе зафіксувати неможливість вступу України до НАТО. Адже на самітах НАТО були ухвалені рішення, які підтримали держави-члени Альянсу. Трамп може розписатися тільки сам за себе, пообіцявши, що за його каденції це не станеться.

Ба більше, раніше були ухвалені рішення про те, що Америка ніколи не визнає Крим російським. Це рішення носить назву "Декларація Помпео", а ухвалено воно було за Трампа! Хіба Трамп виступить проти самого себе?

З того, що наговорив Трамп, далеко не все реалізується на практиці. Напевно, будуть переговори з Данією і Гренландію, що Трамп спробує подати як свою перемогу.

А от дії Трампа щодо України, як і раніше, важко прогнозувати – надто багато невідомих залишається. До того ж, далеко не все в цьому процесі залежить від Трампа, бо Європа і Україна мають власні позиції. Однозначно можна сказати одне: з приходом Трампа у світі збільшиться турбулентність.

Тож поділити світ по-новому у Трампа не вийде. Світ можна ділити тільки тоді, коли ті, кого ділять, не опираються. А зараз такого не буде.