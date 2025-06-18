'Трамп будет заинтересован продавать оружие Украине': Волкер рассказал, как решался вопрос передачи 'Джавелинов'

Президент США Дональд Трамп, который является бизнесменом, мыслит категориями сделок. Поэтому если он посчитает продажу Украине оружия выгодной, он будет его поставлять.

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Однако тратить на поддержку нашего государства средства налогоплательщиков политик больше не хочет. Об этом в интервью "Укринформу" сказал Курт Волкер, бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины (2017-2019 годы).

"Он (Трамп – Ред.) мыслит в категориях сделки... Я на самом деле думаю, что он позволит Украине покупать оружие, но... на Украину больше не будут тратиться деньги налогоплательщиков", – отметил он.

По словам Волкера, Трамп как бизнесмен будет заинтересован в поддержке американской промышленности, то есть в вопросе продажи оружия. Однако он не хочет использовать для этого средства налогоплательщиков.

Дипломат вспомнил времена, когда он занимал должность спецпредставителя и был поднят вопрос о передаче Украине ПТРК Javelin. Тогда единственным вопросом, который интересовал Трампа, было то, вернутся ли за эти вооружения деньги.

Волкер посоветовал членам Конгресса и Сената принять такое законодательство, которое позволит Украине занять деньги у США. Тогда это ничего не будет стоить американским налогоплательщикам.

"Мы можем зачислить это в соглашение о минералах, чтобы мы могли сказать, что за это заплачено. Поэтому давайте это сделаем. И я думаю, что Трамп будет согласен, если сможет сказать с серьезным лицом, что за это заплачено. Что украинцы это покупают, а деньги идут в оборонную промышленность США", – сказал он.

По мнению дипломата, Трамп хочет прекратить войну, достичь долгосрочного соглашения и чтобы Америка и он лично получили за это признание.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа в дальнейшем сократит расходы на военную помощь Украине. Глава Пентагона Пит Хегсет объяснил это тем, что нынешняя власть Соединенных Штатов хочет закончить войну.

Позже Хегсета попросили прокомментировать американскую помощь Украине в сфере безопасности. Глава Пентагона в ответ на это раскритиковал предыдущие администрации Джо Байдена и Барака Обамы, а также упомянул "Джавелины".

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