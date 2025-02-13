Спецпосланник Трампа Келлог отправился в Европу и назвал целью прекращение войны в Украине. Фото

Специальный посланник американского президента по Украине и России Кит Келлог отправился в Европу с рабочими визитами. Там он должен встретиться с союзниками и партнерами для обсуждения вопросов по Украине и прекращения войны.

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По словам Келлога, президент США Дональд Трамп стремится прекратить войну в Украине и восстановить стабильность в Европе. Об этом он написал в соцсети X.

"Отправляюсь в Европу, чтобы встретиться с членами Альянса и партнерами, которые готовы сотрудничать с Америкой для достижения цели Трампа – прекратить войну в Украине и восстановить стабильность в Европе. С нетерпением жду продуктивных встреч, чтобы быстро двигаться", – отметил Келлог.

На правительственном портале подтвердили, что помощник Трампа и его специальный посланник по России и Украине Келлог путешествует в Европу. Он посетит Германию, Бельгию и Украину с 13 по 22 февраля, чтобы продвинуть цель президента Трампа по обеспечению мира в Украине и защите интересов национальной безопасности США.

Кроме того, Келлог примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности и посетит штаб-квартиры НАТО и ЕС в Брюсселе, где будет общаться с союзниками и партнерами по всей Европе, готовыми работать с Соединенными Штатами, чтобы прекратить войну России против Украины и восстановить стабильность в Европе.

В Украине у Келлога будут встречи с представителями власти и гражданами, которые мужественно защищаются от врага почти три года войны.

"Президент Трамп четко дал понять, что боевые действия необходимо прекратить, и США готовы поддержать долгосрочное решение", — говорится в сообщении.

Специальный посланник Трампа настроен на проведение жесткой дипломатии, которая пригодится для достижения цели президента.

Как сообщал OBOZ.UA, представители администрации президента США Дональда Трампа проводят консультации с Киевом по поводу переговоров с Россией. По мнению эксперта-международника Александра Краева, план спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога будет относительно сбалансированным – часть интересов Украины учитывается, "но пока явно не все".

Также Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен Дональд Трамп.

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