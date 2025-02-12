"У Трампа нет готового плана мира": Зеленский рассказал, когда начнется работа по завершению войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас президент США Дональд Трамп не имеет конкретного плана по завершению войны. По его словам, любое решение не может быть только американским, поскольку боевые действия происходят на территории Украины.

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Об этом Зеленский сказал в интервью The Economist в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется 16 февраля. Он подчеркнул, что Украина еще не видела наработок администрации Трампа по миру и пока не получала официальных предложений.

"Я уверен, что готового плана еще нет. Почему? Потому что план не может быть сугубо американским. Потому что здесь идет война. И без нашей совместной работы, без консультаций с нами, я думаю, это не может быть полноценным. Команда президента Трампа, вероятно, имеет определенные наработки. Я уверен, что да, потому что для них это.

Он предположил, что активная работа над этим вопросом может начаться уже в феврале, поскольку в настоящее время Трамп сосредоточен на внутренних делах США.

Зеленский также прокомментировал возможные контакты между Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что у него нет информации об их разговорах.

"Я просто не уверен, что у Путина есть определенное количество разговоров с Трампом. Я не уверен, что это происходит. Вероятно, их команды на связи", – добавил он.

Однако он напомнил, что ранее представители американских и российских спецслужб, а также лидеры обеих стран общались, хотя это часто оставалось без внимания общественности и почти всего мира.

"И потому, если команды где-то о чем-то говорят, я не удивляюсь. Так же как наши команды общаются разными способами", – заметил глава государства.

Президент Украины подчеркнул, что решать вопросы мира без участия Киева опасно не только для Украины, но и для всего мира, в частности для Европы и США.

"И почему? Потому что Трампу, я считаю, нужно помочь Украине выиграть. И он этого хочет. Я так это понимаю, опять, из открытых источников. И так я это понимаю после наших с ним разговоров. А Путину нельзя доверять. Если будет разработан план без Украины, кто будет выполнять этот план? Никто. А потому результат будет не очень хорошим", – сказал результат.

По его словам, если предложенное решение не будет практичным и справедливым, это не будет означать завершение войны и не будет гарантировать Украине подлинного мира. Украинцы не примут такой результат, и тогда смысла в мире нет, только для показухи.

При этом Путин стремится отстранить Украину от переговорного процесса, но этого ему не удастся сделать. Диктатор всегда пытался принимать решение о будущем Украины без ее участия, но мы противостоим ему и противостоим российскому вторжению. Также он действовал и в отношении других государств, в частности Сирии, Чечни, Грузии и Молдовы, не учитывая их интересы и нарушая международное право.

Однако, по мнению президента, если Россия останется один на один с Америкой, Путин с Трампом или их команды, они получат манипулятивную информацию от россиян. Он уже неоднократно слышал, когда "какие голоса из США" обсуждают якобы очень сложную ситуацию на поле боя, сколько теряют земли украинцы и то, что не могут противостоять российской агрессии, поэтому этому нужно положить конец.

Да, у нас есть потери. Да, у нас есть потери, к сожалению. Но потери потому, что эту войну завел Путин. Но потери в разы меньше, чем у россиян. И это манипуляция", – подчеркнул президент.

Также Зеленский заявил, что Украина ведет активный диалог с новой администрацией США, в частности, относительно гарантий безопасности. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности будут присутствовать вице-президент США Дж. Д. Вэнс, специальный представитель Трампа по Украине и России Кит Келлог и сенатор Марко Рубио. Президент сможет пообщаться как американскими представителями, так и другими партнерами.

"У нас много разных вопросов. Во-первых, мы имеем постоянную работу – это наш диалог с новой администрацией США. Для нас это очень важно. Изо дня в день, почти каждый день, мы будем иметь дискуссии с представителями президента Трампа, его администрацией, его близкими соратниками и его людьми, имеющими соответствующие полномочия", – сказал украинский лидер.

Он напомнил, что встретится с командой финансистов из США, и это для Украины очень важно, а 20 февраля, после Мюнхенской конференции, Келлог приедет в Киев. Также готовится встреча с Трампом.

"Я рад, что команда президента Трампа хочет положить конец войне. По моему личному мнению, от этих возможностей, а они в Америке есть, нужно переходить к практическим действиям. А для этого нам нужно не только общаться, но и разрабатывать план действий", – пояснил президент.

Зеленский, назвавший себя "очень простым и прямым человеком", подчеркнул, что все его звонки и встречи публичны.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский готов ко встрече с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Это произойдет, как только команды с обеих сторон согласуют даты и план.

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