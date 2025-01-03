Токаев назвал Россию 'непобедимой в военном плане' и рассказал о разговоре с Трампом по Украине

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом назвал страну-агрессорку Россию непобедимой в военном плане. Он отметил, что всегда был сторонником начала переговоров по окончанию войны в Украине.

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Об этом пишут российские СМИ. Глава Казахстана считает, что Трамп может посодействовать решению проблемы как лидер мирового государства.

По словам Токаева, вопрос о завершении войны в Украине не является для него новым, ведь в течение 2024 года его задавали многие политики и руководители международных организаций.

"Ситуация уникальна: Россия в военном отношении непобедима, а Украина надеется с помощью западных союзников выстоять в войне, хотя бы не проиграть ее. Поэтому отметил исключительную сложность проблемы, решение которой зависит от воли и желания глав конфликтующих стран и, конечно, самого Трампа как лидера мирового государства", – цитируют президента Казахстана росСМИ.

Токаев заверил, что его страна не пытается быть посредником между РФ и Украиной, однако они всегда готовы прийти на помощь, если это касается решения международных проблем.

Как сообщал OBOZ.UA, во время встречи диктатора РФ Владимира Путина с Токаевым в конце ноября, президент Казахстана заверил, что его страна остается надежным союзником России, а глава Кремля поблагодарил его за "бережное отношение" к русскому языку.

Также на встрече они обсудили усиление энергетических и промышленных связей между Россией и Казахстаном и подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства "в условиях нового глобального порядка".