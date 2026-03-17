"Тогда у нас будет больше войн": Каллас ответила на призывы нормализовать отношения с Путиным

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас 17 марта в Брюсселе выступила против призывов нормализовать отношения с Россией. Она ответила на заявления премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, который ранее предложил возобновить сотрудничество и доступ к дешевым российским энергоносителям.

Об этом Каллас заявила в интервью агентству Reuters в Брюсселе. Она подчеркнула, что не видит поддержки такой позиции среди европейских лидеров и предостерегла от возвращения к обычному формату отношений с Москвой.

По ее словам, "Если мы просто вернемся к обычному бизнесу, то будем иметь больше такого – больше войн".

Сомнения в единстве

Каллас отреагировала на интервью Де Вевера бельгийской газете, где тот предположил возможность нормализации отношений с Россией. Он также заявил, что якобы многие европейские лидеры соглашаются с ним неофициально, но не говорят об этом публично.

Однако Каллас сказала, что имеет другое впечатление после участия во встречах Европейского совета. Она подчеркнула, что не видит "аппетита" к такому курсу среди руководителей государств и правительств ЕС. И добавила, что перед любыми контактами с Россией необходимо четко определить, о чем именно стороны намерены говорить.

Энергетика и война

Заявления бельгийского премьера прозвучали на фоне роста цен на нефть в мире. За последнее время они подскочили примерно на 40 процентов после начала войны между США и Израилем против Ирана, достигнув самого высокого уровня с 2022 года.

Де Вевер впоследствии уточнил свою позицию. Он заявил, что поддерживает нормализацию отношений с Россией только после заключения соглашения о завершении войны против Украины. Его слова, обнародованные на выходных, вызвали критику даже внутри правящей коалиции Бельгии.

Каллас также отметила, что для окончания войны не только Украина должна идти на уступки в заключении мирного соглашения, их нужно требовать и от России. Среди предложений – уменьшение численности армии РФ и вывод войск агрессора с территории других стран.

