Украинцам хотят усложнить получение гражданства Польши: что планируют изменить

Украинцам и другим иностранным гражданам хотят усложнить процедуру получения польского гражданства. В правительстве Дональда Туска уже разрабатывают новые правила натурализации – они будут предусматривать экзамен, повышенное знание языка и четкий срок проживания.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел и администрации. Там отметили, что изменения призваны обеспечить полную интеграцию в польское общество претендентов на гражданство.

"Польское гражданство – это привилегия, которую нужно заслужить. Именно поэтому мы планируем ввести изменения, которые будут гарантировать, что каждый, кого мы принимаем в нашу страну, будет этого достоин", – говорится в заметке польского МВД на платформе X.

Сейчас правительственный законопроект находится в разработке.

Новые условия

Тест из примерно 40 вопросов об истории, конституционных ценностях и принципах Польши.

Уровень польского языка не менее B2.

Подписание акта лояльности Республике Польша.

Не менее 8 лет проживания в Польше (3 года временного и 5 лет постоянного).

Польское налоговое резидентство.

Предыстория

В Польше уже не впервые пытаются реформировать законодательство о гражданстве. Вокруг этого вопроса в Польше продолжаются споры между правительством, президентом и оппозицией.

В сентябре 2025 года президент Кароль Навроцкий подал в Сейм собственный законопроект, в котором предлагал продлить минимальный срок проживания с 3 до 10 лет. Министр внутренних дел Марцин Кервинский ответил, что президентские советники "ввели его в заблуждение" – по его словам, реальный срок и без того составляет не менее восьми лет.

В октябре 2025 года свой вариант внесла оппозиционная "Право и справедливость": 10 лет непрерывного проживания, стабильный доход в течение всего этого времени и уровень польского C1 с экзаменом в устной и письменной формах. В январе 2026 года Сейм этот законопроект отклонил.

Вице-президент ПиС Пшемыслав Чарнек отреагировал на правительственное предложение скептически: "Польское гражданство нельзя выдавать как промо-купоны. Это честь, а не административная формальность".

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 4 мая в Польше стартовал прием заявок на новый статус для украинцев с временной защитой – карту пребывания CUKR, которая дает право легально жить в Польше в течение трех лет. В то же время те, кому было отказано во въезде в Шенген или тем, кто представляет опасность нацбезопасности Польши, на новый статус могут не рассчитывать.

